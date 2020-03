À Kolda, hommes politiques, acteurs des médias, chefs coutumiers et religieux s’engagent à faire respecter les consignes données par les techniciens de la santé, afin de lutter efficacement contre cette pandémie.

La lutte contre le coronavirus n’est pas celle du seul secteur de la santé. Elle nécessite une approche multisectorielle, inclusive. Conscients de cela, les acteurs politiques, les hommes de médias, les autorités coutumières et religieuses, les artistes, tous s’engagent à barrer la route au coronavirus. Ils estiment, après les mesures annoncées par le président Sall, que chacun doit jouer sa partition. Car, comme dit un proverbe burkinabé, une seule main ne peut pas ramasser la farine.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural (Maer), Moussa Baldé, soutient que les Koldois doivent ‘’davantage être aussi vigilants que le reste du pays, à cause de la position géographique de Kolda qui partage ses frontières avec la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée. S’y ajoutent aussi les nombreux marchés hebdomadaires comme celui de Diaobé qui reçoit des ressortissants de presque une dizaine de pays de la sous-région’’.

Le patron de l’agriculture appelle les habitants de la région à respecter les consignes données par les professionnels de la santé, avant d’exhorter les élèves à ne pas profiter de ces vacances pour vadrouiller. ‘’Les élèves ne doivent pas en profiter pour aller se regrouper ailleurs. Ils doivent bouger peu et rester sous la surveillance des parents’’, insiste-t-il lors d’un point de presse tenu à Kolda.

Les journalistes invités à ne pas semer la panique

À Kolda, les acteurs de la presse ne veulent pas rester les bras croisés. En dehors de la sensibilisation qu’ils mènent tous les jours, ils sont aussi engagés à aider le Sénégal à faire face au coronavirus. ‘’Pour moi, notre rôle en tant que journalistes est d’aider le Sénégal à régler cette question. Dans ce contexte d’épidémie, la presse doit faire une communication responsable’’, fait savoir le secrétaire général de l’Association des journalistes et reporters de la région de Kolda (AJRK), Ismaila Mansaly.

Les artistes apportent également leur pierre à l’édifice. À travers leurs chansons, sketchs, pièces de théâtre et œuvres d’art, ils participent au changement de comportement des populations. ‘’La situation actuelle requiert davantage de vigilance. Les populations ont le droit d’être informées et surtout de comprendre les risques sanitaires auxquels elles sont exposées. C’est pour cela que nous artistes, à travers nos œuvres, les sensibilisons à prendre conscience de la situation et à respecter les consignes données par les médecins. Parce que, parfois, elles ont souvent une perception différente de celles des experts de la santé’’, soutient le ‘’Lion du Fouladou’’, MC Balédio.

L’imam de la mosquée du quartier Zone Lycée, Mamadou Samba Baldé, affirme que ‘’tout le monde est donc concerné par la lutte contre cette pandémie. Qu’on soit une autorité coutumière ou religieuse, on ne doit pas croiser les bras. Car la lutte contre le coronavirus est une préoccupation de la nation. C’est pourquoi nous, en tant que religieux, devons accompagner le chef de l’Etat et les spécialistes de la santé dans la lutte contre cette maladie, du fait que nous sommes beaucoup plus impliqués dans la vie des communautés et nous devons jouer un grand rôle’’.

C’est dans ce sens qu’il salue ‘’la responsabilité du khalife général de Médina Gounass qui a accepté de suspendre la 79e édition du Daaka de cette année, au nom de l’intérêt supérieur de la nation’’.

EMMANUEL BOUBA YANGA