Pour mieux faire face aux multiples cas de litiges fonciers dont le nord du pays est confronté, la gendarmerie nationale y a ouvert une brigade de la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos). Inaugurée hier, cette dernière va couvrir, pour le moment, tous les 9 départements de cette région.

D’un coût total de construction et d’équipement de 94 millions F CFA, la brigade de la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos) de Saint-Louis a été inaugurée hier par le ministre des Forces armées. Maitre Sidiki Kaba considère que la mise sur pied de ce joyau constitue non seulement une réponse à une demande légitime des populations, mais également une consécration de la montée en puissance de la Dscos, afin d’offrir une riposte appropriée aux nouvelles formes d’occupation anarchique, d’usurpation et de délinquance foncière.

D’après lui, le chef de l’État avait soutenu, lors du Congrès des notaires d’Afrique tenu à Dakar, en 2019, que 90 % des alertes qui lui parvenaient régulièrement étaient relatives à la question foncière. Selon lui, en attendant que les régions de Louga et de Matam puissent avoir leur propre structure, celle de Saint-Louis couvre tous les 9 départements des 3 régions du nord du pays.

Du point de vue statistique, selon le ministre, la brigade zonale de Saint-Louis a enregistré, durant l’année 2019, 483 sommations d’arrêt des travaux pour motifs divers, 45 sommations de déguerpissement pour occupation de terrains appartenant à autrui et 4 sommations de démolition. Au-delà de ces chiffres, poursuit Me Kaba, la brigade produit régulièrement des procès-verbaux de renseignement judiciaire et administratif et donne suite au soit transmis venant de différents parquets.

‘’Dès lors, la construction de cette brigade zonale se justifie à plus d’un titre, rapportée à l’échelle de sa position géographique et à l’étendue de sa zone d’action. Aussi, son renforcement en moyens humains et matériels permettra de traiter avec célérité les dossiers qui lui parviennent et d’anticiper surtout sur l’occupation anarchique du sol’’, a défendu le ministre. Qui est d’avis que les défis sont énormes et exigent la poursuite du maillage territorial, en érigeant dans chaque région du Sénégal une brigade de Dscos, conformément à la volonté du chef de l’Etat. Au-delà, chaque brigade est un outil stratégique d’aide à la décision en matière de politique d’urbanisme, de développement durable, de sécurisation, d’investissement et de lutte contre la violation des droits fonciers.

‘’Le travail abattu par ses agents va dans le sens d’assurer une paix sociale, de promouvoir la sécurité et de préserver l’intérêt général en empêchant toute mauvaise pratique foncière pouvant porter atteinte aux intérêts de l’État, des particuliers et des investisseurs. J’invite, dans ce sens, les services techniques, les collectivités territoriales ainsi que les populations à une franche collaboration avec cette direction, pour la réussite de sa mission’’, a conclu Me Sidiki Kaba.

Ce dernier, à la fin de la cérémonie d’inauguration, a offert un lot de matériel de lutte contre la Covid-19 à l’école élémentaire Moussa Diop et à la case des tout-petits de Ngallèle, localité ou la brigade est implantée.

