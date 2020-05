La Confédération africaine de football (Caf) et l’organisation à but non lucratif basé à Dakar, Speak Up Africa, s’associent pour éradiquer la pandémie de Covid-19 en Afrique, en luttant surtout contre la désinformation des populations.

Du fait de sa capacité à drainer du monde, le sport est un moyen efficace pour atteindre un grand nombre de populations. C’est dans ce sens que la Confédération africaine de football (Caf) s’est liée avec Speak Up Africa pour ‘’aider les communautés africaines à se protéger et à protéger leur entourage contre la menace émergente’’ de la Covid-19. La collaboration entre les deux entités consiste à sensibiliser les populations, via la campagne ‘’Restons prudents pour l’Afrique’’, sur les bonnes pratiques à adopter dans la lutte contre la propagation du virus Sars-CoV-2 sur le continent. La campagne, visant à atteindre et ‘’protéger un milliard d’Africains’’, ‘’inclut des messages clés et des conseils adaptés aux communautés et aux dirigeants africains, tout en tenant compte des barrières linguistiques, alphabétiques et culturelles’’, selon un communiqué publié sur le site de la Caf.

L’instance dirigeante du football africain et l’organisation à but non lucratif basé à Dakar entendent surtout, à travers ce projet commun, lutter contre la désinformation sur la Covid-19, afin d’atténuer son impact à travers des ‘’messages éprouvés à un nouveau et plus large public’’. Ainsi, le secrétaire général de la Confédération africaine de football s’est dit ‘’fier’’ de soutenir la campagne ‘’Restons prudents pour l’Afrique’’ et de participer à la protection du milliard d'Africains sur le continent. ‘’Malgré l'interruption des compétitions nationales et continentales, nous devons nous unir, tout en gardant nos distances, pour lutter contre la propagation du virus et des fausses informations’’, a déclaré Abdelmounaïm Bah.

Les légendes africaines sollicitées

La Caf va soutenir la campagne initiée par Speak Up Africa par une série de messages via les réseaux sociaux, en s’appuyant sur des acteurs prépondérants du football africains, comme les anciennes gloires et joueurs vedettes en activité, entre autres. D’ailleurs, la Confédération africaine de football avait déjà mis en place, en mars dernier, une campagne de sensibilisation sur le coronavirus, par de courtes vidéos dans lesquelles les légendes du ballon rond africain se sont prêtées au jeu, en rappelant les gestes barrières. Plusieurs anciennes gloires dont les Sénégalais El Hadj Diouf, Alassane N’Dour, Khalilou Fadiga et Diomansy Kamara avaient été sollicitées. Pour atteindre les populations autochtones de leurs pays, par exemple, les vidéos de Diouf et Lualua ont été enregistrées dans leurs dialectes locaux respectifs, le wolof et le lingala.

Pour sa part, Speak Up Africa a mis en place une campagne de communication visant à ‘’outiller communautés et individus, avec des moyens de prévention simples et éprouvés afin de prévenir la propagation’’ de la Covid-19 en Afrique. Ainsi, sa fondatrice et directrice exécutive se réjouit de la collaboration avec la Caf qui, dit-elle, ‘’utilisera sa puissante plateforme pour diffuser les messages de prévention essentiels aux fans de football à travers le continent’’.

Pour Yacine Diop Djibo, ‘’il est vital que les individus, à travers l’Afrique, prennent la responsabilité de se protéger et de protéger leurs communautés et leurs familles, en suivant les gestes barrières recommandés’’.

Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif de communication stratégique et de plaidoyer dédiée à catalyser le leadership africain, favoriser les changements de politiques et renforcer la sensibilisation autour du développement durable en Afrique. Cet organisme basé dans la capitale sénégalaise travaille particulièrement sur des thématiques relatives à l’assainissement, à la vaccination, au paludisme et aux maladies tropicales négligées (MTN).