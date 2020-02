DISPONIBILITE DES ANTICANCEREUX La PNA fait son évaluation La Journée mondiale de lutte contre le cancer a été l’occasion, pour la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) de faire une évaluation de la mission de supervision des sites de prise en charge de la gratuité de la chimiothérapie. Selon la PNA, le nombre total de malades est de 1 820 dont 1 508 femmes (83 %) ont bénéficié de gratuité. Soixante-deux pour cent des malades sont pris en charge au niveau de l’hôpital Aristide Le Dantec (HALD) où l’essentiel des cancers du col et du sein sont pris en charge avec des données en cours de traitement et 19 % des malades sont pris en charge à l’hôpital Dalal Jam. Le nombre total de cancers du col et du sein sont en cours de traitement, il occuperait 42 % des patients sur les données recueillies, la gratuité avec 10 % pour le cancer du col et 32 % pour celui du sein. Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) prend en charge les cancers hématologiques avec 2 % du nombre de malades bénéficiant d’une gratuité. L’hôpital de Fann est spécialisé dans les cancers pneumologiques et les cancers ORL. Ces malades représentent 1 % de la cohorte de malades suivis durant les 3 premiers mois. La PNA, en parfaite intelligence avec les hôpitaux et les pharmacies régionales d’approvisionnement (PRA) travaille avec ses unités décentralisées au quotidien pour une disponibilité géographique et financière du médicament, au grand bonheur des populations. Selon toujours la PNA, la lutte contre le cancer fait partie des priorités du pays. Des actions sont actuellement menées pour améliorer la prévention et la prise en charge des patients. Ainsi, dans l’optique de rendre accessible la prise en charge des patients, un montant d’un milliard de francs CFA est inscrit dans le budget du ministère de la Santé et de l’Action sociale pour la lutte contre le cancer au titre de la gestion 2019.