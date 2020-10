Le manque d’eau, les nouveaux projets de l’Etat dans la cité religieuse, le leadership du khalife et son engagement dans la lutte contre la Covid-19 ont été au cœur du discours du ministre de l’Intérieur, lors de la cérémonie officielle du Magal de Touba. Le khalife a, lui, remercié les fidèles, pour avoir répondu à son appel.

La 126e édition du Magal de Touba s’est achevée hier par la cérémonie officielle. Une cérémonie sobre qui s’est déroulée en présence du khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, qui avait à ses côtés son porte-parole et des membres du comité d’organisation de l’événement religieux.

Venu délivrer le message du chef de l’Etat, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a remercié le khalife général des mourides pour le rôle important qu’il joue dans la lutte contre la riposte à la Covid-19. S’adressant au guide spirituel des mourides, il a déclaré : ‘’Si aujourd’hui, le Sénégal est cité en exemple et félicité par la communauté internationale dans sa stratégie de lutte contre le coronavirus, c’est en partie grâce à votre leadership et au rôle important que vous y avez joué. Non seulement, vous avez été l’un des premiers à contribuer financièrement à la riposte contre la maladie, mais aussi, vous avez demandé aux fidèles de respecter les mesures barrières, en donnant l’exemple par le port du masque.’’

Nonobstant cette contribution du khalife, le ministre a rappelé que Serigne Mountakha Bassirou Mbacké s’est impliqué personnellement, en demandant aux talibés mourides de jouer leur partition dans cette croisade contre la maladie à coronavirus, en faisant des dons en aliments, kits sanitaires aux patients atteints du Covid et admis dans les centres de traitement de Touba.

De plus, Aly Ngouille Ndiaye a révélé que toutes les mesures que l’Etat a prises dans la lutte contre la propagation de la Covid-19, l’ont été en concertation avec Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ‘’qui a été informé de toutes les décisions. D’ailleurs, le chef de l’Etat compte s’inscrire dans cette dynamique pour toutes les décisions qu’il sera appelé à prendre’’, dit-il.

Programme d’urgence pour l’eau et réalisations de l’état

A Touba, hier, le ministre était attendu sur l’épineuse question de l’eau potable qui a cruellement manqué lors du Magal. Il a mis en avant les réalisations dans la ville religieuse, pour dédouaner le pouvoir.

‘’Pour le secteur de l’eau, trois nouveaux forages ont été réalisés cette année. Ils sont venus s’ajouter aux 33 forages qui existaient avant. Ce qui fait que, présentement, Touba compte 36 forages’’. D’ailleurs, afin de ne plus connaitre ces pénuries d’eau durant le magal, Aly Ngouille Ndiaye a annoncé au khalife ‘’les travaux du programme d’urgence spécial d’un montant de deux milliards de francs CFA’’. Il a ajouté : ‘’La capacité de l’eau a augmenté de 12,5 %. Un bureau d’études pour régler le problème d’eau est choisi et avant les travaux, l’Etat viendra se concerter avec vous.’’

Ensuite, Aly Ngouille Ndiaye a évoqué le nouvel hôpital dont l’ouverture est prévue au mois de mars prochain, les deux titres fonciers de l’ancien stade de Mbacké Khéwar et de la grande mosquée de Keur Goumack. L’assainissement, la voierie et le bitumage des routes n’ont pas été en reste. S’exprimant sur l’hivernage qui augure de bons rendements, le ministre a sollicité des prières.

Remerciement et appel du khalife aux fidèles

Serigne Mountakha, par la voix de Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a remercié ‘’très chaleureusement d’avoir répondu à son appel, en dépit de la situation sanitaire qui prévaut au Sénégal et dans le monde’’. ‘’Vous étiez même prêt à braver tous les dangers et interdits. Cela ne surprend guère et montre encore si besoin en été de votre amour indéfectible et de votre attachement sans faille à l’endroit de Serigne Touba. Vous êtes de la race des compagnons du Prophète Mohamed (PSL). Avec cet acte, vous ne ménagez aucun effort pour perpétuer le legs du fondateur du mouridisme. Sachez que cette cité de Bamba est protégée par le Tout-Puissant et il en sera ainsi’’.

Selon Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre, malgré la pandémie de la Covid-19, ‘’en organisant le Magal ainsi que les prières communes, le khalife général des mourides a respecté un des piliers fondamentaux de l’islam, dans le respect des mesures édictées par les autorités sanitaires’’. S’adressant aux fidèles, Serigne Mountakha Mbacké, par la voix de son porte-parole, a réitéré son appel aux fidèles à se mobiliser financièrement, afin que la construction du complexe islamique implantée dans l’ancien stade Nelson Mandela de Mbacké soit achevée. Il a aussi remercié tous les musulmans et l’ensemble des confréries et de la Ummah islamique qui ont commémoré avec lui le Magal qui demeure ‘’une action de grâce à l’endroit du Tout-Puissant’’.

Il a aussi remercié le chef de l’Etat pour les deux titres fonciers qui lui ont été remis. Il a rappelé que le site qui abrite la mosquée de Keur Goumack et les alentours est un terrain que Serigne Touba avait acheté auprès d’un autochtone.

Boucar Aliou Diallo