Une gestion ‘’nébuleuse’’ du maire Ababacar Sadikh Seck. C’est ce que dénonce le Collectif des conseillers municipaux des HLM. Hier, ces derniers, qui ont élu M. Seck suite aux élections législatives de 2014, ont listé, devant les journalistes, les nombreuses carences du maire. En effet, c’est suite au constat de ‘’plusieurs manquements et dysfonctionnements répétés’’ que ce collectif est mis sur pied par quelques conseillers municipaux ‘’dont le principal objectif a toujours été de servir et non de se servir'', selon le porte-parole du jour Daouda Ndoye.

D’abord, il est reproché à Ababacar Sadikh Seck et son équipe d’avoir accordé l’autorisation de construire n°0818-01130323-DDC-00030 par arrêté n°015 du 26 juin sur le lot n°9814/GR EX 2196/DG. Cet espace, se situant au rond-point Colobane, communément appelé ‘’Marché triangle’’, est octroyé à un prometteur pour la construction d’un centre commercial ‘’sans même qu’il y ait un appel d’offres’’. Et concernant le stade municipal des HLM, le Collectif des conseillers municipaux de la commune des HLM précise qu’il s’agit d’une convention de la mairie de Dakar, dirigée à l’époque par le maire Pape Diop, et la Socabeg, et un complexe sportif devait y être érigé. Mais depuis plusieurs années, la construction de ce stade n’avance plus. ‘’A ce jour, aucun accord n’a été respecté par la Socabeg’’, peste le collectif. Et pourtant, l’entrepreneur continue de construire des cantines aux alentours.

Daouda Ndoye et Cie notent que ces deux projets de construction ont pour but ‘’de commercialiser les cantines dont le financement et l’exploitation restent méconnus à la population, parce que n’ayant pas fait l’objet d’une discussion dans aucun conseil municipal’’. Il s’y ajoute également l’exploitation de certaines poches de parcelles de terrain se situant au Parc à mazout dont l’objectif aussi est ‘’la commercialisation des cantines’’.

En outre, le Collectif des conseillers municipaux de la commune des HLM n’a pas manqué de critiquer la manière dont le fonds destiné aux ménages, dans le cadre de la lutte contre les effets de la Covid-19, a été géré.

En effet, pour accompagner les populations, ‘’un montant de 220 000 000 F CFA a été attribué dont la répartition pousse à émettre des doutes’’. Pour étayer ses propos, le collectif dit avoir noté la budgétisation des subventions allouées au poste de santé et au centre de santé des HLM ‘’pour un montant de 15 000 000 F CFA, alors que ces structures de santé n’ont rien reçu depuis deux ans’’. Il a également cité la distribution des kits alimentaires ‘’dont une partie des populations des HLM détentrices de bons peinent à percevoir leur dû’’.

Au vu de toutes ces circonstances, une lettre de demande d’explication a été adressée au maire, à la date du 26 juin 2020. Revenue sans suite, une lettre de relance lui a été encore transmise le 3 juillet dernier. Ensuite, le collectif a porté plainte contre le maire des HLM et son équipe, à l'Ofnac, à la date du 12 août 2020, en raison des faits évoqués.

BABACAR SY SEYE