Très rares, les malformations ano-rectales et la maladie de Hirschsprüng restent complexes dans le traitement et la détection. Au Sénégal, 100 cas sont détectés pour la première pathologie et 60 pour la seconde.

Si les migraines et vertiges sont le casse-tête des femmes enceintes, les malformations ano-rectales et la maladie de Hirschsprüng constituent une énigme pour les chirurgiens pédiatres. Il est très difficile de traiter ces deux pathologies, du moins, selon les spécialistes. C’est pourquoi la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique a organisé un séminaire de formation, hier, à l’hôpital Albert Royer de Fann pour outiller ses membres.

Selon le président de ladite société, le professeur Gabriel Ngom, ces deux pathologies posent d’énormes problèmes aux praticiens. Le principal écueil, dit-il, c’est la chirurgie et l’incontinence qui, parfois, nécessitent un suivi prolongé jusqu’à l’âge adulte. ‘’Ce ne sont pas des pathologies gérées par les chirurgiens seulement. La prise en charge est multidisciplinaire et associe aussi bien les médecins que les paramédicaux. C’est ce qui justifie l’atelier paramédical destiné aux infirmiers. Car ce sont eux qui vont préparer les patients, qui vont faire les dilatations anales et la rééducation’’, explique le chirurgien.

Ces pathologies se manifestent dès la naissance de l’enfant. La maladie de Hirschsprüng, souligne Dr Ngom, est la cause commune d’occlusion intestinale chez l’enfant. Ce qui fait qu’elle est souvent diagnostiquée à la naissance dans les pays développés. Mais dans notre contexte, elle est diagnostiquée un peu tardivement. ‘’C’est une maladie qui pose beaucoup de problèmes au niveau du traitement. Et après le traitement encore, ce sont des enfants qui vont avoir des pertes de selles et qui peuvent être même suivis jusqu’à l’âge adulte’’, fait-il savoir.

Quant aux malformations ano-rectales, elles sont des maladies congénitales. Ce sont des enfants qui sont nés sans anus, à qui il faut obligatoirement en fabriquer un. Mais au-delà de l’absence d’anus, informe le chirurgien, il y a d’autres malformations associées comme celles cardiaques qui, le plus souvent, tuent l’enfant. ‘’C’est une pathologie dont le traitement est un peu délicat. Ce sont des pathologies rares et qui posent beaucoup de problèmes’’, renseigne Dr Ngom.

Selon lui, c’est un cas sur 5 mille naissances vivantes pour le Hirschsprüng. Et la malformation ano-rectale, c’est un cas sur 3 mille naissances vivantes dans le monde. ‘’Soixante cas sont détectés par an au Sénégal, pour la maladie de Hirschsprüng, et 100 cas par an pour la malformation ano-rectale’’.

De l’avis de la directrice de l’hôpital d’enfants Albert Royer, Docteur Issa Tall Diop, ce séminaire apportera énormément d’enseignements aux chirurgiens et aux paramédicaux sur ces deux pathologies retenues cette année. Car ce sont des affections pour lesquelles les chirurgiens passent trois, voire quatre heures de temps à opérer avec la participation des anesthésistes.

VIVIANE DIATTA