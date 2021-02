Ça a chauffé hier. À Louga, au quartier Montagne, la maison de l’ancien directeur des Domaines, Mamour Diallo a été incendiée. Les faits se sont déroulés au moment où, à Dakar, les partisans du leader du ‘’Pasteef /Les Patriotes’’ manifestaient, en guise de soutien au leader de ce parti politique.

D’ailleurs, dans la capitale sénégalaise où plusieurs scènes de guérillas urbaines ont été notées, les manifestants ont attaqué la maison de Mahmout Saleh et le supermarché Auchan à Sacré-Cœur, avant de s’en prendre au siège du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac). Compte tenu de cela, ils sont soupçonnés d’avoir mis le feu chez Mamour Diallo.

En tous les cas, dans une vidéo mise en ligne par LouguaWebMedias, le jeune frère du leader du mouvement Dolly-Macky, les accuse. ‘’On ne sait pas qui sont les auteurs de l’incendie, mais, on pense que ce sont les partisans de Sonko. C’est pendant que je m’étais absenté de la maison que les flammes ont jailli. Alerté de loin, j’ai rappliqué et appelé les Sapeurs-pompiers qui sont aussitôt venus faire leur travail’’, a-t-il affirmé.

Ainsi, estimant que ‘’le feu ne s’est pas déclaré par hasard’’, il a annoncé une plainte. ‘’Nous allons porter plainte. Non seulement, il y a eu des pertes matérielles non encore estimées, mais aussi et surtout nos vieux parents auraient pu y laisser leur vie, si les voisins et les soldats du feu avaient manqué de promptitude dans leur travail’’, se désole-t-il. L’on se rappelle qu’il y a eu un différend judiciaire opposant Ousmane Sonko à Mamour Diallo au sujet de 94 milliards. Le leader du Pastef avait, en effet, accusé Mamour Diallo de détournement de deniers publics.