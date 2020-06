En perdant contre Chelsea (1-2) jeudi en Premier League, le dauphin Manchester City a directement offert le titre de champion d’Angleterre à son concurrent Liverpool. Un sacre totalement mérité selon l’entraîneur mancunien Pep Guardiola, beau joueur.

"Peut-être que nous ne sommes pas arrivés avec la même passion. Liverpool a joué tous les matchs comme si c'était la dernière chance qu'ils avaient. Ils ont été fantastiques tout au long de la saison. Nous avons perdu des points au début de la saison, Liverpool non", a admis le technicien espagnol en conférence de presse. "Nous sommes si loin derrière.

Il faut maintenant récupérer pour la saison prochaine, pour être plus réguliers et récupérer les points manqués cette saison. Il y a deux ans, nous avions 25 points d'avance sur Liverpool, et maintenant ils ont cette avance sur nous. Nous devons donc prendre un peu de recul, être humbles et dire 'on ne peut pas tout le temps gagner'. Nous devons éviter à nouveau cette situation", ajoute Guardiola, très lucide.

…Une dernière offre pour Sané ?

C'est un secret de polichinelle, Leroy Sané (24 ans, 2 matchs toutes compétitions cette saison) veut quitter Manchester City cet été, à un an de la fin de son contrat, pour rejoindre le Bayern Munich. Le club mancunien l’a bien entendu, et semblait résigné, à l'image de son entraîneur Pep Guardiola. Pourtant, le 2e de la Premier League garde un infime espoir de prolonger son ailier allemand. En effet, le quotidien britannique The Telegraph explique ce vendredi que les Skyblues vont proposer un ultime contrat à Sané pour tenter de lui faire changer d’avis. Une tentative désespérée qui garantira certainement à Sané des conditions salariales avantageuses, mais sur le papier a peu de chances d’aboutir.