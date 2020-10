A Médina Baye, un dispositif sécuritaire est mis en place pour assurer la libre circulation des pèlerins. Un poste de commandement mixte est ouvert au commissariat central de Kaolack. Le commissaire a tenu un point de presse, hier, pour présenter le dispositif mis en place.

Le commissaire central de Kaolack, Serigne Amadou Diop, a tenu un point de presse, hier, en prélude au Maouloud qui sera célébré à Kaolack. Le Maouloud étant un évènement particulier et Kaolack une ville carrefour, un poste de commandement mixte a été mis en place cette année.

‘’Depuis samedi, un plan de circulation a été établi par le préfet, afin de faciliter l’orientation. Pour la deuxième partie du dispositif qui va être mis en place aujourd’hui, on a renforcé l’effectif ; un autre poste de police avancé a été ouvert, un poste de commandement opérationnel mixte composé d’éléments de la police, de la gendarmerie et les sapeurs-pompiers au commissariat central de Kaolack’’, informe-t-il.

Le poste de commandement aura une salle de vidéosurveillance pour superviser tout ce qui se passe dans toutes les zones et orienter les éléments sur le terrain. C’est un programme que le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a mis en place avec l’ADIE, pour moderniser les moyens des forces de défense et de sécurité. Dans l’application du plan de circulation, des zones comme Médina Baye, des secteurs seront isolés.

Selon lui, la cité religieuse a deux particularités qui font que les opérations vont se poursuivre une semaine après. ‘’Les gens viennent de partout, de l’intérieur du pays, de la sous-région, de l’extérieur pour célébrer le Maouloud. L’autre particularité est le contexte dans lequel le Maouloud est organisé, et la police a un rôle majeur à jouer pour respecter les mesures prises par les autorités. C’est comme le port obligatoire du masque, les mesures barrières’’, dit-il.

‘’800 agents mobilisés’’

Ainsi, annonce le commissaire Serigne Amadou Diop, la police a déployé des moyens humains et logistiques pour assurer la couverture sécuritaire. De ce fait, 800 agents composés d’éléments du commissariat central et de Ndorongue et des frontières, et les services de renseignement et un renfort venu de Dakar sont à Kaolack pour couvrir l’événement dans toutes les familles religieuses. Ainsi, le poste de police avancé a été ouvert pour garantir la sécurité des pèlerins et des opérations de grande envergure seront menées. C’est dans ce cadre que 199 individus ont été interpellés pour non port du masque, 54 personnes ont été aussi interpellées pour vérification de leur identité, 6 personnes ont été arrêtées pour ivresse publique manifeste, 9 prostituées interpellées et 26 véhicules mis en fourrière, 33 motos immobilisés, 515 papiers saisis pour non-respect des règles de conduite et d’autres déférés pour possession de chanvre indien.

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le commissaire central de Kaolack, Serigne Hamidou Diop, a dit qu’ils seront en étroite collaboration avec les services de santé et le comité d’organisation. ‘’Il faudra aussi prendre les gardes avec la situation d’insécurité dans la sous-région. Nous allons prendre les devants, en ce qui concerne les menaces terroristes. A Médina Baye, il y a des zones d’impact, de tampon, avec le déroulement des évènements. Médina Baye, qui est un point focal, toutes les opérations seront focalisées sur ce quartier et ses environs.

La circulation et la fluidité jusqu’à la sortie après les évènements. Nos opérations aussi vont faciliter à intervenir en temps réel sur des cas de délinquance qui auront à se perpétrer sur le terrain. Ce qui veut dire qu’on sera en contact direct avec les éléments de la brigade de recherches qui, 24 heures/24, nuit et jour, feront des patrouilles dans la commune, les marchés, aux alentours des mosquées et sur certaines artères. On sera en contact direct avec la hiérarchie, les postes de commandement’’, dit le commissaire central de Kaolack.

AIDA DIENE