JEAN-PHILIPPE RYKIEL, PIANISTE NON-VOYANT

‘’Toutes les musiques commencent un peu à se ressembler’’

L’instrumentiste Jean-Philippe Rykiel est en séjour au Sénégal. Né non-voyant, Jean-Philippe a appris à jouer du piano dès le bas-âge. Il voue un culte particulier à la musique africaine. Il a travaillé avec beaucoup d’artistes africains, des sommités comme Salif Keita ou encore Youssou Ndour. En marge d’un masterclass qu’il a animé samedi à Dakar, il s’est prêté aux questions d’’’EnQuête’’. Il a évoqué sa relation particulière avec son instrument, son amitié avec feu Prospère Niang qui était au Xalam 2, sa collaboration avec Youssou Ndour. Il a également donné son avis sur l’évolution de la musique africaine.

Vous avez travaillé avec beaucoup d’artistes africains. Qu’est-ce qui vous attire dans la musique africaine ?

C’est une très longue histoire. Quand j’avais entre 18 et 19 ans, j’ai rencontré un musicien africain du Ghana, un batteur, et on s’est lié d’amitié. C’est lui qui m’a fait découvrir ce pays, en même temps ce continent. Ainsi, le Ghana est le premier pays d’Afrique que j’ai visité. Ensuite, en rentrant du Ghana, j’ai commencé à vraiment être attiré par la musique africaine. Et un jour, je suis allé à un festival où il y avait le groupe Xalam 2 qui jouait parmi tant d’autres. Et les musiciens de ce groupe m’ont rendu fou. Mon ami Alain Agbo, guitariste, m’a donné le numéro de Prosper. Je l’ai appelé, et je me suis présenté tout timidement.

En fait, Prosper me connaissait, parce que j’avais sorti un album deux ans auparavant, et il avait cet album alors que personne ne le connaissait. Le lendemain, Prosper est venu chez moi. On est resté ensemble toute la journée à parler. Il m’a fait écouter Doudou Ndiaye Rose, puis les disques du Xalam 2 déjà sortis et plein de musiques traditionnelles. Ensuite, on est resté amis jusqu’à sa mort. Prosper m’a fait intégrer le groupe Xalam 2. Et quand on allait ensemble au Sénégal, il me présentait à toutes les vedettes du pays. Que ce soit Ismaïla Lô, Omar Pène, Youssou Ndour et Baba Maal. Et c’est encore Prospère qui m’a fait rencontrer Salif keïta et plein d’autres artistes aussi.

Voilà, c’est lui qui m’a mis en contact avec la musique sénégalaise et africaine en général. Dans ce continent, j’ai découvert beaucoup de choses que je ne trouvais pas en Occident. En particulier, des gens chaleureux, accueillants, ce que vous appelez la ‘’teranga’’ et qui existe partout en Afrique. Je trouve que c’est aussi bien musicalement et humainement que j’étais attiré par l’Afrique.

A vous entendre parler, vous devez beaucoup à Prosper Niang. Comment avez-vous vécu sa disparition ?

Très tristement (il se répète). D’autant plus que je pense que s’il avait appris pour sa maladie suffisamment tôt, il aurait pu se soigner. Mais il ne voulait pas arrêter de tourner, de travailler. Donc, il a occulté sa maladie jusqu’à ce que ça ne soit plus possible. Donc, je pense que sa mort aurait pu être évitée. Il faudrait dire à tous les gens qui sont malades d’aller voir leur médecin le plus rapidement possible pour se soigner et pour rester en vie le plus longtemps possible.

Un autre musicien sénégalais avec qui vous avez cheminé, Youssou Ndour. Pouvez-vous revenir sur votre collaboration ?

Ce serait très long à raconter… C’était très riche, en tout cas. J’ai passé, à deux reprises, trois mois chez lui. En 1991 et en 1993, pour la réalisation des albums ‘’Xippi’’ et ‘’Wommat’’. Ensuite, on a fait la tournée Jololi ensemble, avec Cheikh Lô et Yandé Codou Sène. On a fait l’album ‘’Lii’’ ensemble avec la chanson ‘’Birima’’. On a beaucoup travaillé ensemble et c’est un homme extraordinaire, d’un professionnalisme et d’une gentillesse extraordinaires. En tout cas, c’est ce qu’il m’a montré. J’ai eu le temps de l’observer pendant les 6 mois que j’ai passés avec lui. Je ne l’ai jamais entendu élever la voix sur quelqu’un. Je l’ai toujours entendu bien se comporter avec ses musiciens, avec ses domestiques même à la maison. Bref, avec tout le monde. C’est quelqu’un que je respecte énormément.

Pensez-vous pouvoir travailler, comme vous l’avez fait avec les grands, avec des musiciens sénégalais de la génération actuelle ?

J’ai rencontré trois personnes vraiment intéressantes. J’ai rencontrés Carlou D, Wally Seck et Pape Diouf. Ils sont tous vraiment intéressants. J’aime particulièrement beaucoup Carlou D. Je le trouve très original. Et c’est vraiment quelqu’un qui a des idées qui dépassent le folklore. Et Pape Diouf et Wally Seck ont de très belles voix. Eux, ils sont plus dans la tradition du mbalax. Mais si ça se trouve aussi, ils vont pouvoir s’ouvrir à d’autres genres de musique. En tout cas, ce sont ces trois chanteurs que je trouve intéressants. Il y en a peut-être d’autres que je ne connais pas.

Et que pensez-vous de l’évolution de cette musique mbalax ?

J’ai un peu peur de la standardisation. Je pense que toutes les musiques commencent un peu à se ressembler. Quand j’allume la radio et que j’écoute les marimba, tout est pareil. J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de chanteurs et chanteuses de variété qui font un peu tous la même chose. Les artistes gagneraient à être plus originaux. Mais, malheureusement, ce n’est pas un problème spécifiquement sénégalais. Partout dans le mode, c’est comme ça. Il y a une standardisation de tout. Je pense qu’à l’époque, dans les années 1980-1990, il y avait plus d’originalité.

Le rap, n’en parlons même pas. C’est vraiment un truc qui n’a vraiment aucun intérêt. Je sais que je vais me fâcher avec des gens, quand je vais dire ça, mais pour moi, le rap, c’est de la révolte en boite de conserve qui vient des Etats-Unis. Et tous les raps se rassemblent ; il n’y a que la langue qui fait la différence. Et puis, il y a quelqu’un qui va introduire des samples de la musique malienne, on va dire que c’est malien. Et si on voit quelqu’un d’autre rapper en wolof, on va dire que c’est sénégalais. Sinon, le rap, c’est un truc américain et c’est le même partout. Donc, ça c’est quelque chose que je trouve négatif dans l’évolution de la musique. Je sais qu’il y a des personnes qui ne seront pas d’accord avec moi, mais… (rire).

Beaucoup estiment que le mbalax n’est pas exportable. Etes-vous du même avis ?

Oui. Parce que c’est très compliqué pour les Toubabs. Eux, ils ne peuvent pas comprendre ce rythme-là.

Que représente le piano pour vous ?

C’est tout pour moi. C’est toute ma vie (sourire).

Vous venez d’animer un masterclass. Quel est le sentiment qui vous anime à la sortie de cette rencontre ?

C’est un grand plaisir devant l’accueil des gens. C’est toujours très agréable de se rendre compte qu’on est populaire.