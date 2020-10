SALIOU BEAU TOURE, SUR LA DEFAITE DU SENEGAL FACE AU MAROC

‘’L’équipe a manqué de cohésion’’

La défaite de l’équipe nationale du Sénégal (3-1), ce vendredi, en match amical à Rabat, face à celle du Maroc, s’explique par un manque de cohésion dans le jeu des Lions, selon Saliou Beau Touré. Toutefois, souligne l’ancien coach du Dakar université club (Duc), le comportement des hommes d’Aliou Cissé est concevable, dans la mesure où plusieurs cadres sont absents, en plus de n’avoir livré le moindre match depuis pratiquement 11 mois, à cause de la pandémie de Covid-19.

Le Sénégal a été battu par le Maroc en match amical, sur le score de 3 buts à 1. Quels enseignements tirez-vous de cette rencontre ?

Dans l’ensemble, ce n’est pas mal. L’essentiel était de se retrouver et commencer le travail. Il ne faut pas oublier que l’équipe est restée longtemps sans jouer (presque 11 mois, NDLR). Quelque part, il y a de nouvelles têtes. Donc, ce n’est pas le même groupe à 100 %. De mon point de vue, c’est normal. Quand on regarde aujourd’hui l’équipe jouer, on sent nettement qu’il y a un problème de cohésion. Il y a quelques titulaires qui ne sont pas là. On a le gardien titulaire qui n’est pas là (Edouard Mendy, blessé à l’entrainement, NDLR). Son remplaçant aussi (Alfred Gomis). On a l’absence de Sadio Mané, qui constitue 50 % de notre jeu, et notre défenseur central Kalidou Koulibaly. Il y a Diao Baldé également qui n’est pas là.

C’est en travaillant qu’on va rebâtir encore une équipe. Rester pratiquement 11 mois sans jouer, ce n’est pas du tout évident. Il y avait un manque de cohésion. Même sur les buts qu’on a pris, il n’y a pas de marquage. Les joueurs ne faisaient que surveiller.

Le score est assez large. Est-ce à dire que le Maroc était carrément un cran au-dessus du Sénégal, aujourd’hui ?

C’est ce qu’on a constaté. Sous l’ère Aliou Cissé, c’est la première fois qu’on prend 3 buts, si je ne me trompe pas. Il y a des choses qu’on peut pardonner, parce qu’une équipe qui reste pendant longtemps sans jouer, ce n’est pas toujours évident.

Au-delà de la cohésion, qu’est-ce qui a manqué à cette équipe, ce soir ?

On a frappé deux fois au but en première période. Un qui est cadré et l’autre est passé à côté. En seconde période, il y a eu un léger mieux, parce qu’on a frappé sur la barre et on a essayé. Mais il y a le problème qui revient tout le temps, c’est le marquage. On surveille tout le temps. Donc, on est tout le temps en retard. Cela devient compliqué. Physiquement, il n’y a pas de problème. Même si l’équipe est prête physiquement, mais s’il y a un manque de cohésion et de positionnement, c’est difficile.

Cela s’est posé en première période où on avait trois milieux de terrain avec Kouyaté qui jouait comme 6. Il est resté pendant longtemps sans jouer au milieu de terrain, parce qu’il évolue au poste de défenseur central dans son club. Il y a Gana Guèye qui a tout le temps des problèmes, quand il est en position un peu avancée. Au Paris Saint-Germain, c’est ça son problème. Il est intéressant quand il évolue devant la défense. On a Krépin qui joue dans le couloir en club, qui se retrouve au milieu. C’est sûr qu’il allait avoir des difficultés. Mais on peut rectifier contre la Mauritanie et on verra ce que ça va donner.

On peut dire que la dépendance Sadio Mané a été mise en évidence…

Mais Sadio, c’est notre leader technique. Il ne faut pas qu’on se leurre. Ah oui ! Même dans son club, quand il ne joue pas, on sent nettement son absence.

Il y a eu un grand remaniement dans le 11 de départ, aujourd’hui. Comment appréciez-vous la prestation des nouveaux ?

Bingourou, c’est un bon gardien. C’est un gosse que j’ai suivi dans le championnat français où il fait de bons matches (avec Strasbourg en Ligue 1, NDLR). Sur les buts qu’il a pris, il n’y a pas eu de marquage. Donc, il a peu de chance. Quand on le voit dans ses interventions, on sent nettement que c’est un bon portier. Mais un joueur a besoin de temps. Dans l’axe, Ousseynou Ba n’a pas été mauvais. Comme je le dis, il faut toujours donner du temps aux joueurs. L’axe central, c’est le poste le plus compliqué au monde. C’est une paire où les deux joueurs doivent jouer ensemble tout le temps.

C’est la première fois que Ba joue avec Sané. Forcément, il y aura des failles. Cette équipe-là, individuellement, c’est de bons footballeurs. Mais ce n’est pas ce qui fait une équipe. C’est la cohésion. Avec du temps, on aura une bonne équipe. Il y a Mame Baba qui jouait pour la première avec l’équipe. Quand on le voit jouer, on sent que c’est un bon attaquant. Chez les entraineurs, on dit souvent que quand tu mets une équipe, il faut lui donner de la confiance. C’est vrai que le joueur peut venir avec 40 % de son jeu, mais si tu lui donnes confiance, il peut t’apporter beaucoup de choses. C’est leur première sélection, il faut les protéger et les aider surtout.

LOUIS GEORGES DIATTA