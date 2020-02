Invité hier de ‘’RFM matin’’, Me El Hadj s’est prononcé sur l’arrestation du leader de Frapp/France dégage, Guy Marius Sagna. L’ancien député du peuple n’a pas, mais pas du tout, été tendre avec l’activiste qui est en prison depuis plus de 70 jours. ‘’Ceux qui disent que Guy Marius Sagna a été arrêté parce qu’il manifestait contre l’augmentation du prix de l’électricité ne disent pas la vérité. Il a commis une infraction et cela n’a rien à voir avec la hausse du prix de l’électricité.

Quand on va se battre devant les grilles du palais contre une Garde rouge, on doit vous tirer une balle et vous tuer. Je ne dis que ce que dit la loi’’, a affirmé sans trembler Me El Hadj Diouf. Il a accusé Guy Marius Sagna d’être membre d’un autre parti politique qui a perdu la dernière Présidentielle. L’activiste voudrait alors, suite à cet échec, gêner la gouvernance de M. Sall. ‘’Il doit aller en prison. Pourquoi devrait-on le libérer ? Il doit y rester’’, insiste-t-il. Il a traité Guy Marius Sagna d’ennemi du pouvoir, d’adversaire de Macky Sall et de ‘’jouer au bandit’’.

...On croyait clos le débat sur le troisième mandat du président de la République, après le ‘’ni oui ni non’’ de Macky Sall, mais c’est sans compter sur Me El Hadj Diouf. L’invité hier de ‘’RFM Matin’’ sur la 94.0 Dakar, affirme que le président Sall sait mieux que quiconque qu’il lui est impossible de briguer un 3e mandat. ‘’Macky Sall a raison de refuser de se prononcer sur cette question, parce qu’il n’y a rien à en dire. La Constitution est claire la dessus’’, indique le tonitruant avocat. Il rappelle qu’Abdoulaye Wade a été le premier à consigner cela avant de vouloir violer la loi. Ce que les Sénégalais n’ont pas accepté. Macky Sall, également, a acté cela dans la Constitution et sait pertinemment qu’il ne peut aller au délà.