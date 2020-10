Me Moussa Diop/Barthélémy Dias

Même s'il est pressé d'en découdre avec Barthélémy Dias qu'il accuse de diffamation et d'injures publiques, Me Moussa Diop devra prendre son mal en patience. Car leur procès, prévu hier, a été renvoyé au 24 novembre prochain. Ce troisième renvoi a été une nouvelle fois sollicité par les avocats de Barthélémy Dias.

Ce qui fait qu'après la décision, l'ex- directeur général de la société de transport Dakar Dem Dikk (DDD) n'a pas manqué de déplorer l'attitude de l'édile. "Je pense qu’il faut arrêter de jouer avec la justice et d’essayer de narguer la justice. Vous vous souvenez, quand il tenait des propos injurieux, diffamatoires et publiquement, il disait qu’il était prêt et que si j’étais un homme, de porter plainte.

Être prêt quand on insulte, c’est également être prêt à répondre devant le tribunal", a asséné Me Moussa Diop entouré de ses militants. Très critique, il ajoute : "Tôt ou tard, il viendra répondre de ce qu’il a dit. Nous sommes dans un pays démocratique où la liberté de chacun s’arrête là où commence celle de l’autre. Il n’est pas permis d’insulter impunément, alors que vous n’avez aucune preuve de ce que vous dites et juste pour jouer à la témérité."

Me Moussa Diop a traîné Barthélémy Dias en justice suite à des propos que ce dernier a tenus sur les chaînes de télévision SenTV et 7TV. Traité de " voleur" et de "vermine", Me Moussa Diop s’est senti diffamé et injurié. Il réclame 500 millions de F CFA.