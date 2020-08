C’est un coup de maître de la police nationale. Après une cavale de près de deux ans, le présumé meurtrier du tailleur Mama Ba a finalement été arrêté à Bignona, vendredi dernier.

Enfin, la famille Ba de Fass, à Rufisque, peut faire tranquillement son deuil. Le présumé meurtrier de leur fils Mama Ba a été arrêté, vendredi 21 août 2020, à Bignona. La détermination des hommes du commissaire El Hadj Baidy Sène a finalement eu raison de la ruse du présumé délinquant.

Après avoir accompli son forfait en septembre 2018, B. Ly alias ‘’Babs’’ avait réussi à couper tous les ponts avec son environnement direct. Même ses proches et amis ne recevaient plus de ses nouvelles, selon leurs dires. Pour beaucoup de Rufisquois, ce crime crapuleux avait ainsi été classé et a fini de rejoindre la longue liste des meurtres sans coupables.

Mais pour la police rufisquoise, il n’a jamais été question de lâcher l’affaire. De façon périodique, les enquêteurs faisaient des réquisitions à la Sonatel. Souvent, elles ont été infructueuses. Aucune puce active n’ayant jamais été identifiée au nom de Babs. Il n’empêche, les investigations n’ont jamais cessé. Plusieurs actes ont été posés dans ce sens : oppositions de sortie du territoire, avis de recherches avec la photo du présumé meurtrier, réquisitions téléphoniques. Tout a été fait.

Collaboration avec la gendarmerie

D’ailleurs, ce sont ces réquisitions téléphoniques qui ont fini par mettre la police sur la bonne piste. Après presque deux ans sans donner signe de vie, croyant sans doute avoir été oublié par la police, Babs a commencé par reprendre le cours normal de sa vie. Localisé dans un premier temps à Touba, la police a essayé de lui tendre un piège, mais ça n’a pas marché. Très malin, le jeune Rufisquois flaire le coup et se fait encore la malle.

Ainsi atterrit-il à Ziguinchor, où il a été repéré pour la deuxième fois. Là également, il flaire le piège que lui tendaient les limiers et fait cap sur Bignona.

Mais dans la capitale du Fogny, il aura moins de chance. Une de ses connaissances dans le milieu interlope a été utilisée par les enquêteurs pour le prendre.

Réputé adepte de l’alcool, le fugitif finit par devenir un trafiquant notoire dans le sud du pays. Et c’est d’ailleurs son goût pour les grosses affaires qui finit par le perdre. Dès qu’une de ses connaissances lui fit miroiter des liasses de billets, il saute sur l’occasion, se rend dans un bar où il avait rendez-vous avec son riche client. Mais la police avait déjà avisé la brigade de gendarmerie de Bignona qui l’attendait sur les lieux, muni de sa photo. Dès qu’il est entré, les hommes du commandant Souleymane Diop l’ont interpellé et transféré à la police centrale de Ziguinchor.

Sur les faits qui avaient défrayé la chronique dans la vieille ville en 2018, il s’était agi de deux jeunes qui s’étaient rencontrés dans un bar et s’étaient bagarrés. Au cours de cette bagarre, Babs est retourné à l’intérieur du bar, a pris une bouteille d’alcool, l’a fracassé et est revenu égorger son adversaire avec un tesson.

Alertés, les voisins sont venus prendre ce dernier et l’ont évacué à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. De là, il a été conduit au CTO. Après trois jours dans le coma, il a rendu l’âme. Sa famille avait, à l’époque, investi les médias pour demander que justice soit faite.

Le présumé coupable est, depuis le samedi, en garde à vue à Rufisque.

Mor Amar