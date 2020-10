Dijon, lanterne rouge de la Ligue 1 française (20e, 2 pts), se déplace sur le terrain du Paris Saint-Germain (2e, 15 pts), ce samedi, à 19 h, au Parc des Princes. Le nouvel attaquant de la formation bourguignonne, Moussa Konaté, a décliné ses ambitions pour cette rencontre, sa première avec les Dijonnais, en match comptant pour la 8e journée de Ligue 1.

L’ancien sociétaire d’Amiens dit être prêt à jouer contre les Parisiens, ce samedi, tout en rappelant que le dernier mot revient au coach. ‘’Je suis disponible pour le match de samedi. Je fais mon maximum pour être parmi les meilleurs joueurs du club. Les entraînements m’ont fait du bien, je suis bien physiquement. Avec les matchs, je serai encore mieux. Aujourd’hui, que ce soit Paris ou une autre équipe, il faudra que je m’intègre le plus vite possible pour donner le maximum’’, a-t-il confié au site officiel de son nouveau club. Selon l’international sénégalais, leur rencontre avec les Parisiens sera difficile, mais cela ne l’empêche pas d’avoir des ambitions.

‘’Le PSG risque d’être revanchard, c’est vrai. Mais ça peut être aussi une bonne chose pour nous. Eux vont vouloir se rassurer, et nous on y va pour chercher un résultat. Cette semaine, Paris n’a pas été au top en Ligue des champions, mais on sait que c’est une bonne équipe. Nous sommes des professionnels, nous ne vivons que pour le foot’’, ajoute-t-il.

Le club de Dijon a recruté Moussa Konaté pour la succession de son ex-attaquant Julio Tavares, parti dans le Golfe (Asie). Avant le Sénégalais, l’équipe bourguignonne avait recruté Roger Assalé. Mais l’arrivée de l’Ivoirien n’a pas empêché la descente aux enfers des anciens coéquipiers d’Alfred Gomis. Ils sont lanterne rouge du championnat français avec seulement 2 pts. Ils n’ont inscrits que 4 buts sur leurs sept rencontres.

Le natif de Mbour, âgé de 27 ans, est donc invité à porter ses nouveaux partenaires. Mais pour lui, cette tâche, bien que lourde, ne constitue pas une pression. ‘’Julio Tavares a toujours été un bon joueur et quelqu’un qui a fait beaucoup de bien à Dijon. Je sais que les supporters attendaient la venue d’un attaquant. Je ne me mets pas la pression. Je vais faire mes matchs et surtout faire gagner l’équipe. Je veux aider l’équipe à remonter au classement et aider à faire grandir le club’’, a-t-il souhaité.

Moussa Konaté n’a pas manqué d’évoquer son intégration dans le club dijonnais. Il a précisé que les choses se passent normalement, après la prise de contact et les séances d’entrainement. ‘’Les installations sont bonnes, les partenaires sont sympas. C’est un club accueillant. Je me sens déjà de mieux en mieux’’, a apprécié Konaté. Il assure avoir eu de fructueux échanges avec les dirigeants du club, avec qui il s’est ‘’mis rapidement d’accord sur beaucoup de points’’.

‘’Le projet était intéressant pour Dijon et pour moi. C’est un beau challenge. Je suis quelqu’un qui veut toujours être au plus haut niveau. Donc, quand j’ai la possibilité d’intégrer un club qui peut encore me faire grandir en Ligue 1, je le rejoins’’, soutient l’attaquant sénégalais.

OUMAR BAYO BA