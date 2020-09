La commune de Biscuiterie veut s’appuyer sur les jeunes des huit ASC de sa circonscription, pour réussir une lutte efficace contre la pandémie de Covid-19.

Les associations sportives et culturelles (ASC) de la commune de Biscuiterie ne veulent pas rester les bras croisés pendant les Navétanes (championnat national de football populaire) de 2020 marqués par la suspension des activités sportives. Elles ont pris l’initiative de s’adapter au contexte de coronavirus, en s’engageant dans la lutte contre cette maladie. La cérémonie de lancement de ce projet a eu lieu ce vendredi, à la place publique du quartier de Niary Tally.

Le maire de Biscuiterie, Djibril Wade, a profité de l’occasion pour rappeler l’objectif visé à travers cette innovation dénommée ‘’Navétanes Covid-19’’. Selon lui, sa municipalité et les dirigeants de l’Organisme départemental de coordination des activités de vacances (Odcav) veulent faire revenir les tâches dévolues aux ASC et abandonnées depuis quelques années. ‘’La vocation des équipes de Navétanes, ce n’est pas uniquement de jouer au football. Il y a d’autres volets comme la culture, la santé, l’éducation, etc. C’est pourquoi nous avons engagé les jeunes de notre commune dans la lutte contre la Covid-19. Il n’y a pas d’activité sportive cette année, mais nous les mobilisons pour qu’ils soient utiles à leur communauté. Ils seront dans le nettoyage des 6 écoles primaires publiques et des 3 collèges d’enseignement moyen, en perspective de la rentrée scolaire’’, précise le premier vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP).

Il a aussi indiqué que les jeunes issus des huit ASC de la mairie de Biscuiterie seront aussi invités au nettoyage régulier des 3 marchés de leur localité. ‘’Ce que nous visons, c’est d’utiliser la jeunesse de notre commune à bonne escient. Et la meilleure manière, c’est de passer à travers les associations sportives et culturelles (ASC)’’.

La commune étant impactée par la Covid-19, l’édile de la Biscuiterie estime que cette initiative doit être un prétexte pour lutter contre la pandémie. ‘’Je commence d’abord avec la jeunesse de ma commune. J’en profite pour léguer mon expérience à la jeunesse, en essayant de les conscientiser pour qu’on puisse bouter ensemble le coronavirus hors du pays. S’ils réussissent cette première étape, on peut passer à un autre défi’’, a dit Djibril Wade.

L’initiative ‘’Navétanes Covid-19’’ est financée à hauteur de 5 000 000 F CFA par la commune de Biscuiterie. Une enveloppe de 1 000 000 F CFA sera décernée à l’équipe la plus engagée dans la lutte contre la pandémie.

A la fin de la cérémonie, les 8 équipes de la municipalité de Biscuiterie ont reçu, chacune, une subvention de 300 000 F CFA, 1 000 masques et des gels hydro-alcooliques.

