Bouna Sarr (28 ans, 27 matchs et 1 but en L1 pour la saison 2019-2020) a la cote en Espagne. Alors que le latéral et ailier droit de l'Olympique de Marseille est ciblé depuis plusieurs mois par le Betis Séville et le FC Séville, L'Equipe annonce un intérêt de l'Atletico Madrid.

Les Colchoneros se sont renseignés sur l'Olympien en vue d'un éventuel transfert. Sous contrat jusqu'en 2022, Sarr sera autorisé à partir cet été si une offre satisfaisante arrive sur le bureau de la direction phocéenne. Cette dernière vise les 15 millions d'euros en cas de vente.