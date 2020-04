Attaquant de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2010, Mamadou Niang a rendu hommage à son ancien président Pape Diouf, décédé mardi à cause du coronavirus. Très proche de l'ancien dirigeant phocéen, le Sénégalais est très touché. "Pape Diouf était sans aucun doute mon président. C'était plus qu'un président pour moi. C'est lui qui m'a fait venir à l'OM, c'est quelqu'un pour qui j'avais un énorme respect, de l'admiration.

Il m'a beaucoup apporté pendant ma carrière à l'OM mais aussi après parce qu'on est restés très proches. Malgré son départ du club et malgré mon départ de l'OM, on est toujours restés en contact. La perte de Pape Diouf, c'est quelque chose qui me fait très mal aujourd'hui", a confié le natif de Matam sur la chaîne L'Equipe. Les deux hommes ont collaboré pendant quatre saisons à l'OM (2005-2009). Et Niang aura été l'un des éléments les plus précieux de cette équipe avec 53 buts inscrits en Ligue 1 durant cette période.

…Eyraud promet un hommage à Pape Diouf

Même s’il n’a pas eu l’occasion de le connaître personnellement, le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, a tenu à saluer la mémoire de son prédécesseur Pape Diouf (2004-2009), décédé mardi des suites du coronavirus à l’âge de 68 ans. Le dirigeant a également promis qu’un hommage sera rendu au Franco-Sénégalais en temps et en heure, une fois que les rassemblements publics seront à nouveau autorisés en France. "Le club lui rendra l’hommage qu’il mérite le moment venu, même si dans cette période on ne peut pas faire tout ce qu’on voudrait, comme pour Michel Hidalgo", a assuré le boss phocéen dans les colonnes du journal La Provence. En attendant ce moment, les supporters de l'OM ont déployé plusieurs banderoles dans les rues de la ville.