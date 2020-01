Oumy Guèye, de son nom de scène ‘’Oumya’’, est une artiste sénégalaise au parcours atypique. Après être longtemps restée à l’arrière de la scène musicale, elle décide enfin de se mettre au-devant. La chanteuse a sorti son nouveau single et prépare son tout premier album. A la découverte d’un talent pur.

Elle est jeune. Il n’empêche qu’elle a un riche et long parcours. Née à Guédiawaye, Oumy Guèye dite ‘’Oumya’’, différente de la rappeuse OMG, a grandi sous l’ombre du grand chanteur Ouza Diallo. Ainsi, elle a tôt été initiée à différentes techniques musicales, avant d’entamer une carrière professionnelle en 2017. Elle a commencé par monnayer ses talents de choriste, en accompagnant des artistes comme la fille de son ancien encadreur, la musicienne Adiouza, puis la chanteuse Queen Biz. Des expériences qui lui ont ainsi permis de faire une vingtaine de tournées sur le plan national et, par conséquent, de découvrir les différents dispositifs de jeu en public.

Aujourd’hui, elle se sent capable de faire tout ce qu’une artiste, lead-vocal, peut faire. Par conséquent, elle a décidé de mener une carrière solo.

Oumy Guèye a du talent et le sait. Elle n’est pas des registres faciles, accessibles ou communs. Au moment où beaucoup de jeunes chanteurs de son âge plongent dans le dirty south, l’afro-beat ou même ce qu’on appelle le ‘’jolof beat’’, elle a préféré plutôt se tourner vers la musique traditionnelle, même si elle reste ouverte aux autres rythmes. Elle vient de sortir son tout premier single, ‘’Allô’’. Oumya s’est inspirée de sa propre histoire, pour écrire cette chanson qui parle de trahison. ‘’J’étais amoureuse d’un homme en qui j’avais pleinement confiance. Mais, il s’est réveillé un beau jour et m’a tourné le dos’’, regrette-telle.

‘’Allô Allô’’ est un morceau mûrement préparé. Les paroles sont riches et les rythmes variés. Aussi, la réalisation du clip vidéo est à la hauteur du texte. On y trouve de beaux décors, des plans diversifiés et appropriés. ‘’J’ai préparé ce single, depuis 2013, alors que j’accompagnais Queen Biz’’, explique la chanteuse dotée d’une voix basse et exceptionnelle. Derrière son look swagg, avec une jolie coupe de cheveux et ses tenues fashion, se cache une femme timide, mais qui sait ce qu’elle veut et où elle veut aller.

Mariée, Oumya vit pleinement sa passion et gère très bien son foyer. D’ailleurs, c’est son mari qui est son manager. Ce dernier encourage Oumya fortement et l’aide à évoluer.

Aujourd’hui, Oumy Guèye, un talent pur, est à la recherche d’un producteur pour sortir son premier album. Un opus qui lui permettra ‘’d’attirer le maximum de public’’. ‘’Presque tout est prêt, j’attends juste un producteur. L’album sortira entre 2020 et 2021, si j’en trouve un’’, fait-elle savoir.

