Le Fouta, bastion du régime en place, est-il en train de se dérober au président Macky Sall ? C’est la grande question qui était sur toutes les lèvres, à la vue de la grande marche rouge initiée ce dimanche par les fils du terroir, sur la route principale de Ourossogui. Regroupés autour du mouvement Président Yedjo Fouta, ils ont listé un chapelet de doléances non-satisfaites par le régime en place, après plus de 8 années d’exercice.

Le Fouta transcende la seule région de Matam. Il englobe une partie de Saint-Louis, toute la région de Matam et une partie de Bakel. Ce dimanche, les populations de cette circonscription traditionnelle s’étaient donné rendez-vous à Ourossogui, ville carrefour, pour crier aux gouvernants leur mal-être.

Hommes et femmes, vêtus de rouge, scandaient vigoureusement sous un chaud soleil ‘’Président Yedjit Fouta, Yoo Gass’’, c’est-à-dire : ‘’Président n’oubliez pas le Fouta.’’ Le mécontentement et la frustration étaient les sentiments les mieux partagés dans la marée humaine. ‘’Hommes et femmes de Dembancané à Dagana, en passant par Ranérou, aujourd’hui, nous sommes heureux de regrouper toutes les forces vives du Fouta ici, à Ourossogui, autour du mouvement Président yedjo Fouta. Ce mouvement réclame un minimum, à l’occasion du bilan du Sénégal dit émergent. Ces hommes, ces femmes (du mouvement) ont constaté que le Fouta n’a pas émergé ; le Fouta patauge dans des difficultés’’, a soutenu le porte-parole du jour, Abdoulaye Tall Guiro.

Visiblement, l’attente aura été longue pour finalement aboutir à une immense désillusion. Après 8 années à la tête du pays, Macky Sall n’aurait pas changé le visage du Fouta. ‘’Le Fouta souffre d’un enclavement, notamment les villages du Dandé Mayoo, les communes de Houdalaye et de Louguéré Thioly, dans le département de Ranérou Ferloo. On a aussi le tronçon sur l’axe Thilogne - Ourossogui et l’axe Cas Cas - Guiroz. Dans le domaine de la santé, nous avons tous constaté que le plateau technique est malade, avec des déficits de personnel notés dans toutes les structures de santé. Il n’y a pas suffisamment de spécialistes tels que des dentistes, des ophtalmologues, des chirurgiens et des gynécologues, entre autres’’, a déploré celui qui haranguait la foule.

Il ajoute que dans le département de Ranérou Ferloo, les conditions des populations relèvent du surréalisme. ‘’Dans le département de Ranérou, qui est plus grande que la région de Thiès, il n’y a que deux villages qui sont branchés à un courant de haute tension. Ces populations ne connaissent pas l’électricité, alors que nous sommes dans un pays dit émergent’’, dit-il

Le Fouta réclame une université

Le secteur de l’éducation ne présente guère un meilleur visage, selon les membres du mouvement. En dépit du résultat probant obtenu par la région de Matam, située au cœur du Fouta, les protestants sont loin d’être satisfaits de l’existant. ‘’L’enseignement supérieur est inexistant dans la zone. C’est pourquoi nous exigeons la création d’une université digne de ce nom et le renforcement des écoles de formation professionnelle, pour éviter la déperdition scolaire’’, a tonné Guiro.

Abondant dans le même sens, Kouro Ndiaye, ayant parcouru plus de 90 km pour assister à la manifestation, a décrit le calvaire de leurs frères et sœurs dans leur cursus universitaire. ‘’L’éducation bat de l’aile dans le Fouta. Nos frères et sœurs qui se sont battus pour décrocher leur Bac dans des conditions difficiles, se trouvent confrontés à de nouveaux obstacles dans les autres régions. Nous voulons une université du Fouta, afin que nos enfants puissent rester ici et étudier sans avoir besoin d’aller à Dakar ou à Ziguinchor’’.

Les responsables locaux désavoués

Les principaux responsables politiques de la mouvance présidentielle ont toujours présenté le Fouta comme le ‘’titre foncier’’ de Macky Sall. Cette marche d’envergure risque de faire tache au plus haut sommet du parti ‘’apériste’’.

En effet, c’est justement à cause de ces leaders que le Fouta n’a pas changé de dimension. ‘’Nous nous dressons devant les politiciens et les hommes d’affaires qui utilisent nos forces et nos ressources pour leurs propres intérêts. Le président de la République a oublié le Fouta. On ne va pas être catégorique, mais on sait que nous avons des ministres, des directeurs généraux qui ont oublié de travailler pour le développement du terroir’’, a martèle la dame Kouro.

Le chef de l’Etat qui, dans un passé encore récent, était adulé dans la partie nord-est du pays, voit sa cote de popularité sérieusement entamée. Cette manifestation semble être la partie visible de l’Iceberg, si l’on en croit un vieux. ‘’Le réveil risque d’être brutal pour Macky Sall. Il est en train de laisser la frustration des populations grossir sans rien faire. Les responsables politiques qui lui présentent un tableau lisse du Fouta sont en train de lui rendre un mauvais service. Désormais, c’est nous-mêmes qui voulons porter nos revendications. Avec les leaders, ils ne font que nous vendre du rêve’’, fulmine-t-il.

Djibril Ba