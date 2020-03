Issu d’une grande famille de footballeurs et doté d’une belle technique, Pape Matar Sarr a tout ce qu’il faut pour devenir un joueur de classe mondiale. Il est déjà pisté par l’Atlético Madrid et le FC Barcelone. ‘’EnQuête’’ vous retrace le parcours de ce jeune Lion de 17 piges prêt à rugir.

Pape Matar Sarr, international U20 sénégalais, a fait parler de son talent à la Coupe arabe des nations 2020 (Arabie saoudite, 17 février-4 mars). Lors de la demi-finale, il a livré un énorme match. L’équipe nationale junior du Sénégal était menée, en première période, par la formation égyptienne, lorsqu’il est sorti de sa boite pour offrir l’égalisation à ses coéquipiers, sur un coup franc magistral. Le milieu offensif a donné le tournis aux jeunes Pharaons, avant de conclure sa partition par un penalty transformé lors de la séance de tirs au but (6-5).

Si sa prestation en demi-finales a marqué les esprits, le natif de Thiès avait déjà montré l’étendue de son talent, lors des matchs précédents, avec trois buts (un doublé contre le Soudan (3-1) en matches de poule et un autre en quarts de finale face à la Libye (3-0). Ces performances de hautes factures ont propulsé le pensionnaire de l’académie Génération Foot devant la scène internationale du football. C’est ce qu’indique son oncle paternel Go Sarr.

D’après lui, le profil de son neveu intéresse déjà des clubs de la Liga (le championnat de 1re division espagnole) et de la Ligue 1 française. ‘’Il a été contacté par deux formations d’Espagne : l’Atlético Madrid et le FC Barcelone. Monaco veut l’enrôler également. Mais son papa a transmis le dossier à son club formateur Génération Foot. Au moment où je vous parle, le dossier est entre les mains de son père, sous la supervision de son équipe, une structure bien organisée, d’ailleurs’’, confie l’entraineur de football.

Fils de Sidate Sarr et cousin de Sidy Sarr

Le cousin de Sidy Sarr (international sénégalais) a intégré l’équipe nationale des moins de 20 ans, nanti de son statut de quart de finaliste au Mondial U17 (Brésil-2019). Il a disputé sa première compétition avec les juniors au tournoi de l’Union des fédérations de football ouest-africain (Ufoa) zone A de Guinée-2019 et fini meilleur buteur sénégalais, avec 3 buts.

De Génération Foot aux U20, en passant par les U17, Pape Matar Sarr est passé entre les mains de grands techniciens sénégalais comme Demba Mbaye, Malick Daf, Youssoupha Dabo, Aly Male et Issa Aïdara. Le vainqueur de la deuxième édition du tournoi Ufoa zone A des moins de 20 ans avec les juniors, a démarré avec la catégorie cadette de l’ASC Walidane de Thiès, pendant presque deux ans, avant d’intégrer, en 2016, l’académie Génération Foot du président Mady Touré. Un an plus tard, le vainqueur de la Coupe du Sénégal 2018 avec le centre de formation de Déni Biram Ndao, a honoré sa toute première sélection en équipe nationale des moins de 17 ans, sous l’ère du technicien sénégalais Aly Male.

Ce dernier dit l’avoir déniché au complexe sportif Jules François Bocandé de Toubab Dialaw. ‘’Je l’ai détecté lors d’un match amical qui mettait aux prises la sélection U17 du Sénégal à l’ASC Walidane de Thiès dirigée par son oncle paternel Ibnou Sarr. ‘’Je peux dire que Pape Matar est un gosse très technique. Il a été étincelant, ce jour-là. C’est après que je l’ai convoqué en équipe nationale sans arrière-pensée, parce qu’il m’a convaincu avec ses capacités’’, raconte le formateur à Oslo Académie de Dakar.

Son histoire avec le ballon rond remonte à son enfance. Chez les Sarr, le sport est une affaire de génération. Dans une grande famille où tout le monde est sportif : Sidate Sarr (entraineur de l’US Gorée), Badara Sarr (ex-coach du Casa Sport) Sidy Sarr, (milieu offensif de Nîmes Olympiques, Ligue 1 française), Go Sarr (professeur éducation physique et sportive…). Du coup, inutile de demander à Pape Matar quand est-ce qu’il a commencé le football. Il y est né.

60 millions de F CFA pour l’amener à Manchester City

Le jeune Lion de 17 ans a très tôt commencé sa carrière de footballeur. Il a été initié aux rudiments du ballon rond sous l’œil de son oncle paternel Papa Sambou Sarr, connu sous le nom de ‘’Go Sarr’’. Ce dernier dépeint le champion du Sénégal 2019 avec les Grenats comme un buteur hors pair. ‘’Le gosse a intégré notre académie à l’âge de 5 ans. Quand il était plus jeune, il était capable de dribbler tous les adversaires en face de lui, avant de marquer un but’’, révèle-t-il.

Le fils de Sidate Sarr a marqué les recruteurs par sa technicité et sa polyvalence. Il a été repéré, très tôt, par un technicien belge, alors qu’il était dans un centre de formation basé à Thiès. ‘’Déjà à l’âge de 9 ans, un recruteur belge, le voyant jongler avec un ballon, voulait s’attacher ses services. Il avait pris la décision de l’amener à Manchester City, en mettant sur la table la rondelette somme de 60 millions de F CFA’’, se souvient son encadreur d’alors et actuel entraîneur de l’ASC Walidane (National 1) Mamadou Saer Barry.

Tabara Sylla, maman de ce talentueux milieu offensif, détaille le lien fort entre son fils et le football. ‘’Déjà, quand il était tout petit, il s’amusait avec le ballon. Il ne fréquentait que deux lieux : soit le terrain Walidane, soit la maison’’, se rappelle-t-elle.

Le jeune Carlos (du nom de l’ancien international brésilien Roberto Carlos), comme l’appellent affectueusement ses proches, est né avec un talent inné pour le foot. Dès lors, sa voie était toute tracée. L’ancien capitaine des Lions U17, en 2018, avait délaissé ses études en classe de 5e au profit du sport. Des études qu’il a reprises avec son arrivée à Génération Foot, puisque c’est une clause qui figure dans son contrat. ‘’Il fut mon élève en classe de CM2. Il était un gosse très intelligent, mais malheureusement il n’était pas trop passionné par les études. Il ne s’intéressait qu’au foot, même si j’ai tout fait pour l’orienter vers les études’’, regrette son ancien instituteur à l’école Mbour 2 de Thiès, Chérif Mamadou Ndour.

En dehors de sa discipline tactique sur les terrains de football, le jeune milieu offensif de 1m80 voue un grand respect à l’égard de ses parents et de tous les membres de sa famille. Le jeune Lion de 17 piges a aussi un esprit de partage. ‘’Ce n’est pas parce qu’il est mon fils que je fais ce témoignage. Pape Matar est un garçon discipliné. Il respecte tout le monde. Même quand il reçoit ses primes en sélection, il les partage avec les membres proches de sa famille’’, témoigne maman Tabara Sylla.

Doué et doté d’un immense talent, le natif de la capitale du Rail, véritable amateur de ‘’ceebu jen’’ (riz au poisson), est bien parti pour devenir un futur grand footballeur, à l’image de la star des Reds de Liverpool Sadio Mané qu’il considère comme son modèle.

