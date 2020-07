Point Covid-19

Ce samedi dernier, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques de 790 tests réalisés. Parmi ces derniers, 132 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,71 %. Il y a 91 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé, 41 cas issus de la transmission communautaire.

Ces derniers sont répartis entre Guédiawaye (4), Grand-Yoff (4), Keur Massar (3), Mbao (3), Parcelles-Assainies (3), Liberté 4 (2), Ouakam (2), Rufisque (2), Thiés (2), Cité CPI (1), Diamniadio (1), Dieuppeul (1), Front de Terre (1), Gibraltar (1), Kaolack (1), Khombole (1), Liberté 6 (1), Mamelles (1), Nord Foire (1), Ouagou Niayes (1), Patte d’Oie (1), Pikine (1), Richard Toll (1), Scat Urbam (1) et Touba (1). Au même moment, 70 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, et 34 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Aucun décès n’a été enregistré vendredi dernier. Cependant le lendemain samedi, 3 patients sont décédés. En outre, 1 108 tests ont été réalisé ce dimanche, 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,92 % avec 96 cas contacts. Il est dénombré un cas importé enregistré à l’aéroport international Blaise Diagne et 24 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Thiès (5), Mbour (2), Saint-Louis (2), Plateau (2), Mariste (2), Pikine (2), Guédiawaye (2), Diamaguene (1), Liberté 6 (1), Ouakam (1), Yoff (1), Keur Massar (1), Mbao (1) et Bignona (1). Dimanche, 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris et il reste 32 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. A ce jour, 8 135 cas ont été déclarés positifs dont 5 446 guéris, 148 décédés, et donc 2 540 sous traitement.