Point Covid-19

Le Sénégal enregistrait, hier, 393 nouveaux cas positifs au coronavirus, sur un échantillon de 2 860 tests réalisés. Les malades recensés, d’après le communiqué quotidien, sont répartis entre 89 cas contacts suivis et 304 issus de la transmission communautaire. La note du ministère de la Santé et de l’Action sociale fait, en outre, état de 246 patients guéris, alors que 56 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 12 décès déplorés.

...La deuxième vague de contamination de la Covid-19 est plus meurtrière dans la région de Louga. D’après Lougaweb, le médecin-chef de région, Cheikh Sadbou Senghor, rencontrait hier la presse. A cet effet, il a indiqué qu’au total, 704 cas confirmés ont été notés depuis le 5 avril 2020 dans les départements de Louga. Aussi, 53 cas de décès ont été enregistrés à Louga dont 14 dans le service de réanimation, 7 à domicile, 7 dans les autres établissements sanitaires, 12 dans le CTE, 7 post-mortem.

Cent personnes ont été traitées et guéris dans les CTE et 224 à domicile. Actuellement, 257 patients sont suivis à domicile. En outre, il a expliqué qu’il y a un taux de mortalité de 53 % chez les femmes et de 47 % chez les hommes pourtant ; 61 % des personnes atteintes de la Covid-19 sont des hommes. La tranche d’âge des personnes touchées par le coronavirus jusqu’ici est comprise entre 36 et 95 ans.