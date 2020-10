Point du jour

La tendance baissière de la pandémie du coronavirus suit son cours au Sénégal. En effet, suivant le compte rendu de la situation au jour d’hier, sur 1 105 tests réalisés, 17 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,54 %. Il s’agit de 5 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS), de 5 cas importés enregistré à l’AIBD et de 7 cas issus de la transmission communautaire du virus.

Ces derniers ont été recensés aux Almadies (1), HLM Grand-Yoff (1), Matam (1), Mbao (1), Passy (1), Sud-Foire (1) et Zone de captage (1). De plus, 66 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Sept cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Le communiqué a aussi signalé qu’aucun décès dû à la Covid-19 n’a été enregistré ce jeudi. A noter que depuis le 2 mars, 15 348 cas positifs de coronavirus ont été enregistrés au Sénégal dont 13 637 patients guéris, 316 décès, et 1 394 sous traitement.