La pose de la 1re pierre du Centre national de formation de la police judiciaire aura lieu le 3 septembre prochain. L’annonce a été faite dans un communiqué transmis, hier, à ‘’EnQuête’’. ‘’La police judiciaire constitue un échelon essentiel de la chaîne pénale. De ce fait, il est nécessaire que ses membres bénéficient d'un centre d’excellence et d’une formation de qualité, afin que les ambitions de la gendarmerie aboutissent.

C’est dans ce sens que l’Union européenne entend contribuer à la construction du Centre national de formation de la police judiciaire, à son ameublement, à la mise en place d’équipements et à la formation des personnels’’, renseigne la note.

La même source précise que la cérémonie se déroulera en présence du ministre des Forces armées, du haut-commandant de la gendarmerie nationale et des autorités administratives, territoriales et locales ainsi que de l’ambassadrice de l’Union européenne, Irène Mingasson. Il faut noter que cette construction s’inscrit dans le cadre du programme de coopération pour la Sécurité intérieure entre le Sénégal et l’Union européenne (Sensec-UE) visant à ‘’prévenir et réduire les facteurs de déstabilisation’’ pour ‘’préserver’’ le développement de ce pays.