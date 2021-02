Population Sénégal

La population sénégalaise au cours de l’année 2020 s'élevait à 16 705 608 habitants, soit une hausse de l'ordre de 3 %, par rapport à l'année 2019. Selon le rapport du Bureau de l’état civil et des projections démographiques de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), l'effectif des individus de sexe féminin (8 391 358, soit 50,2 %) est légèrement supérieur à celui de sexe masculin (8 314 250, soit 49,8 %).

‘’Au regard de la structure par âge, la population sénégalaise, en 2020, comme les années précédentes, est caractérisée par sa jeunesse. La moyenne d'âge est de l'ordre de 19 ans. D'un point de vue géographique, elle est inégalement répartie sur le territoire national.

Plus de la moitié, 54,82 % réside en milieu rural. La région de Dakar concentre, à elle seule, 23 % de la population totale du pays en 2020, soit un peu moins d'un quart de la population’’, rapporte le document rendu public hier. En outre, la même source renseigne que plus de 55 % de la population totale réside dans quatre régions administratives, à savoir Dakar, Thiès, Diourbel et Kaolack. Et certaines régions sont faiblement peuplées.

Il s’agit notamment de Matam (4,4 %), Kaffrine (4,4 %), Ziguinchor (4,1 %), Sédhiou (3,4 %) et Kédougou (1,1 %). Il convient de noter que ce rapport présente la structure de la population du Sénégal en 2020. Il donne la répartition de la population par région, selon l'âge et le sexe. Ces données sont issues des projections démographiques réalisées par l'ANSD, à la suite du dernier Recensement général de la population et de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage (RGPHAE) de 2013.