Venu à la barre en tant que partie civile, Serigne Moustapha Mbacké a failli passer hier sa pire journée. En effet, à cause d'un échange houleux avec le juge, il s'est retrouvé dans le box des prévenus.

Serigne Moustapha Mbacké l’a échappé belle, hier. Partie civile dans une procédure qui l’oppose au nommé Mamadou Diallo, il a été envoyé dans le box des prévenus par le juge de la Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar.

En effet, invité par le magistrat à parler à haute voix, le cas échéant d’enlever son masque, le bonhomme, sur un ton qui frise l’autoritarisme, fulmine qu’il ne compte pas enlever son masque et déclare qu’il s’efforcera de s’exprimer plus fort. Étant le maitre de l’audience, le juge l’a sommé d’aller rejoindre les autres prévenus.

Quelques minutes plus tard, son affaire appelée à nouveau à la barre, Serigne Moustapha Mbacké, d’une voix plus calme, s’est confondu en excuses.

Ce dernier a traduit en justice Mamadou Diallo, pour injures. A l’en croire, à travers une lettre, le prévenu avec qui il entretenait une relation d’affaires, lui a déclaré qu’il n’est pas digne de porter le nom ‘’Mbacké’’.

‘’Pour des raisons d’ordre financier, il a voulu ternir mon image et ma réputation, en envoyant la lettre à l’architecte qui n’est en rien lié à cette affaire’’, poursuit-il tout en précisant qu’il lui a payé la somme d’argent qu’il croit lui devoir. ‘’Je lui ai envoyé un chèque par voie d’huissier et il l’a retiré le même jour’’, a précisé Serigne Moustapha Mbacké.

Il ressort des débats d’audience que, pour répliquer à une missive où le requérant l’a accusé d’escroc et de menteur, Mamadou Diallo a écrit : ’’… Je n’hésiterai pas une seconde à cracher sur toi… Tu n’honores pas ta lignée…’’

D’après Serigne Moustapha Mbacké, Mamadou Diallo l’accuse de lui avoir livré une marchandise de mauvaise qualité. ‘’Ce qui est totalement faux. J’ai dû rompre notre contrat à mes dépens. J’ai déboursé plus de 13 millions de F CFA’’, a narré le prévenu qui dit n’éprouver aucun regret. ‘’Je maintiens mes propos, car c’est lui qui m’a traité d’escroc et de menteur’’, a-t-il lancé. ‘’Il ne m’a pas payé tout ce qu’il me devait. Mais je préfère lui laisser l’argent. J’ai fait allégeance à Serigne Touba. Je suis prêt à perdre tous mes biens pour lui. Je ne souhaite que la paix. J’ai tiré une leçon de cette affaire. J’ai perdu beaucoup d’argent ; j’ai des soucis financiers et cette affaire m’a atteint moralement’’.

Dans sa plaidoirie, Me Assane Dioma Ndiaye a réclamé la somme de 10 millions de F CFA pour le dédommagement de Serigne Moustapha Mbacké. Malgré le refus du prévenu de faire son mea culpa, la robe noire a rappelé à celui-ci qu’il ne peut pas déshonorer son client qui n’a jamais voulu que l’affaire atterrisse à la barre.

Le représentant du ministère public, qui n’émet aucun doute sur la culpabilité de Mamadou Diallo, a requis 6 mois d’emprisonnement ferme contre lui. Selon le maitre des poursuites, de telles choses ne doivent pas être cautionnées.

Au terme de son réquisitoire, le tribunal a mis l’affaire en délibéré. La décision sera rendue le 18 février prochain.

MAGUETTE NDAO