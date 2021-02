Prévision météo 

Au cours des prochaines 72 heures, une prédominance de nuages sera notée sur la majeure partie du pays. C’est ce que révèle le bulletin de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim). ‘’La sensation de chaleur persistera à l’intérieur du territoire, plus particulièrement sur les régions centre et sud du pays. La fraicheur nocturne et matinale se maintiendra sur l’ensemble du pays.

Les visibilités seront légèrement réduites par des particules de poussière en suspension au cours des 24 et 48 heures sur les localités est et nord du pays. Les vents seront de secteur nord à nord-est et d’intensités faibles à modérées’’, alerte l’Anacim.