La vaccination contre la Covid-19 est une nécessité à laquelle les autorités se préparent. Le professeur Tandakha Ndiaye Dièye fait le point sur les préparatifs et se prononce sur les réticences des populations.

Le Sénégal se prépare à vacciner ses premières cibles. Ce, afin de freiner la propagation du coronavirus ou, au moins, réduire la mortalité due à cette maladie. Toutefois, la stratégie de vaccination risque de faire face à la réticence de certaines populations. Ce qui est loin de surprendre l’immunologiste, le professeur Tandakha Ndiaye Dièye. ‘’Il y a eu beaucoup de suspicions autour des vaccins et notre rôle, c’est d’apporter un éclairage par rapport à cela. Nous avons travaillé sur la tolérance et sur l’innocuité des vaccins, lesquels ne doivent pas tuer quelqu’un. Il faut qu’on dise à la population que ces vaccins ont suivi toutes les procédures, les étapes qu’il faut pour arriver à le mettre en point’’, a-t-il d’emblée déclaré, ce dimanche 14 février, à la suite d’un point quotidien sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, dans les locaux du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

A l’en croire, toutes les phases ont été respectées, aussi bien l’innocuité que la dose. ‘’Dans nos pays, on a un problème de maturation. Par conséquent, nous avons regardé tout cela et l’efficacité des vaccins. Mais les parties les plus difficiles sont les première et deuxième phases, parce que, c’est à ce niveau-là qu’on doit convaincre la population que même s’il y a une apparition d’effets secondaires, ce sont des effets secondaires qui sont attendus des vaccins’’, précise l’expert.

L’immunologiste soutient que ce sont les effets secondaires graves qu’il faut éviter. De ce fait, avance-t-il, ‘’nous avons eu à partager tout ce que nous avons eu comme résultats, à travers un forum qui a vu la participation de 400 personnes’’.

Le Pr. Tandakha Ndiaye Dièye de rassurer : ‘’Nous avons donné un avis sur ces 5 vaccins et c’est sur la base de cet avis que le ministère de la Santé et l’Etat du Sénégal vont faire venir ces vaccins-là. C’est un comité indépendant, mais on veut vous rassurer que rien n’a été laissé au hasard. Tout a été bien écrit et bien documenté. Les documents sont disponibles, pour vous dire que les vaccins sont sûrs. Ils sont utilisables aujourd’hui dans le monde.’’ Avant de continuer : ‘’Il y a 172 000 000 de doses de vaccin distribuées dans le monde et il y a plus de 5 000 000 de doses qui sont trouvées, chaque jour. C’est incroyable. Cela veut dire la ruée vers le vaccin et l’Afrique est derrière. C’est là que nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous, nous contrôlons les vaccins ou est-ce que nous n’avons pas assez d’experts pour expliquer à nos populations ce qui se passe autour des vaccins ?’’

Méfiance contre les variants

La Covid-19 tue et c’est un véritable casse-tête. Le spécialiste considère qu’il est ‘’grand temps que tout le monde comprenne que pour y arriver, il y a une autre possibilité, une autre arme qu’est le vaccin’’. ‘’Sachez que vaccin rime toujours avec rumeur, avec suspicion ; rime avec méfiance et c’est normal. Parce que vous devez donner un élément étranger à quelqu’un qui n’est pas malade. Mais il faut convaincre cette personne-là. C’est notre devoir de le convaincre et notre rôle de donner des éclairages’’.

Concernant l’efficacité des vaccins, le Pr. Dièye souligne que, ‘’malgré le fait qu’il y a des variants qui peuvent entraver la bonne marche des vaccins, il faut savoir que chaque pays doit avoir son épidémiologie propre. Aujourd’hui, au Sénégal, on a vu qu’on a très peu de variants. Ce qui fait que l’ensemble de ces vaccins-là sont bien valables pour le Sénégal, pour le moment. Nous espérons vraiment que les variants ne seront pas aussi présents, comme dans certains pays et que nous serons en mesure de vacciner nos populations’’.

VIVIANE DIATTA