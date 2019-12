Cinq jours après sa victoire en finale de la Coupe du monde des clubs, Liverpool a dominé et dégommé Leicester à la suite d'un match parfaitement maîtrisé (0-4). Avec cette victoire, la huitième de suite en Premier League, les hommes de Jürgen Klopp filent doucement mais sûrement vers le titre.

Le 26 décembre 2015, alors que les Foxes se dirigeaient, sans le savoir, vers le premier titre de champion de leur histoire, ils s'inclinaient à Anfield, mais restaient leaders. Ce jeudi soir, quatre ans après les faits, Leicester et Liverpool s'affrontaient à nouveau le jour du Boxing Day. Et si les hommes de Jürgen Klopp ont encore dominé Leicester (0-4), grâce à des performances XXL de Roberto Firmino et Trent Alexander-Arnold, ce sont eux qui foncent cette fois-ci vers le titre de champion d'Angleterre. Car après cette victoire acquise au prix d'un match appliqué et ô combien maîtrisé, plus rien ne devrait empêcher les Reds de rester en tête jusqu'à la dernière journée.

Bobby la pointe

Comme souvent, les Reds sont les premiers à se mettre en évidence. D'abord, sur une frappe d'Alexander-Arnold, captée en deux temps par Kasper Schmeichel, puis sur un centre fuyant que Mané ne reprend pas suffisamment bien pour punir Leicester dès l'entame (1e). Le pressing de Liverpool fait mal à la première relance de leur adversaire et James Maddison, exilé sur le côté gauche, a du mal à être trouvé. Heureusement, les appels de Jamie Vardy obligent la défense des Reds à être sur ses gardes. Celle de Leicester l'est un peu moins quand Mohamed Salah se présente face à Schmeichel, avant de manquer le cadre (10e).

La troupe de Klopp a du mal dans ses attaques placées, permettant à la charnière Evans-Söyüncü de récupérer un paquet de ballons. Mais à force de pousser et de faire bouger le bloc adverse, Liverpool fait sauter le verrou sur un magnifique centre d'Alexander-Arnold, repris par la tête triomphante de Firmino (0-1, 31e). Le cinquième but du Brésilien en Premier League cette saison permet aux Reds de mettre à profit leur domination. Dans la foulée, Evans se loupe dans la surface, et laisse Mané faire le break, mais Schmeichel maintient son équipe en vie (33e). Brendan Rodgers a beau continuer de prendre des notes sur son carnet à spirales, son équipe vacille et se fait soulever sans avoir tirée une seule fois au but.

Hé Arnold

Après la pause, les Foxes comptent bien se rebiffer pour inquiéter Alisson. Mais comme lors du premier acte, quand les joueurs de Klopp ne monopolisent pas le cuir, ils effectuent un contre pressing qui met en péril les relances adverses. Au milieu de tout ça, Virgil van Dijk multiplie les diagonales, Alexander-Arnold roule sur Ben Chilwell, et Naby Keïta enchaîne les dribbles chaloupés. Et comme souvent dans ces moments-là, Firmino est à deux doigts de s'offrir un doublé, mais sa déviation effleure le cadre (54e). Il faut finalement attendre l'heure de jeu, et une roulette de Ricardo Pereira, pour que Leicester se réveille. Problème, la frappe de Dennis Praet fuit le cadre, et laisse Alisson tranquille (62e).

Finalement, à vingt minutes du terme, sur un énième corner des Reds, Çağlar Söyüncü touche le ballon du bras, et concède un penalty que James Milner, rentré une minute plus tôt, transforme sans rechigner (0-2, 71e). Moins de cinq minutes plus tard, les hommes de Brendan Rodgers ruminent encore ce deuxième but, quand Firmino crucifie Schmeichel après un énième centre d'Alexander-Arnold (0-3, 75e). Encore stratosphérique ce jeudi soir, le latéral droit participe davantage à la fête lorsqu'il envoie une frappe que le portier danois ne peut repousser (0-4, 78e). La messe est dite, et Liverpool bat son dauphin sans forcer. Ce qui lui permet de s'enfuir vers un titre de champion qui paraît déjà mérité. Vivement la nouvelle année.

SOFOOT.COM