Sadio Mané entre de plus en plus dans l’histoire de Liverpool. L’attaquant sénégalais a inscrit, hier, son 69e but avec les Reds et devient le 5e meilleur buteur du club de la Mersey, à égalité avec Luis Suarez.

Les fêtes de fin d’année semblent bien propices pour Sadio Mané. Après avoir retrouvé le chemin des buts la journée précédente, suite à une longue période de disette (plus de deux mois), l’ancien pensionnaire de l’académie Génération Foot a inscrit sa 6e réalisation en Premier League cette saison.

L’international sénégalais a fait trembler les filets, hier, face à West Brom, en ouvrant le score à la 12e mn. Après avoir amorti de la poitrine une belle passe de Matip, Mané envoie une frappe qui finit dans le coin gauche des cages. Il marque ainsi son 69e but sous les couleurs de Liverpool. Il devient le 5e meilleur buteur des Reds en Premier League (soit depuis 1992), à égalité avec Luis Suarez. Robbie Fowler occupe la tête des meilleurs artificiers du club de la Mersey. L’ancien international anglais a planté 128 buts avec Liverpool. Il est suivi par Steven Gerrard qui en a marqué 120. L’ex-capitaine des Reds est suivi par Michael Owen, avec 118 réalisations. L’Egyptien Mohamed Salah occupe la 4e position grâce à ses 86 buts.

Liverpool reste à la première place du classement avec 32 pts. Mais les hommes de Jorgen Klopp ont laissé passer l’occasion de creuser l’écart avec leurs poursuivants. Ils ont concédé le nul dans les dernières minutes du temps réglementaire. Ajayi (82e) a égalisé de la tête, à la suite d'un corner joué en deux temps.

En plus d’avoir perdu deux points, la formation de Klopp a perdu son troisième défenseur central de métier (Van Dijk et Gomez sont déjà out depuis un moment). Le technicien allemand a terminé la rencontre avec une charnière composée de Fabinho, habituel milieu, et Rhys Williams, un jeune (19 ans) issu du centre.

Ismaïla Sarr donne la victoire à Watford

Watford a renoué avec la victoire, après deux matches sans succès (un nul et une défaite). Les Hornets ont battu, ce samedi, Norwich (1-0) grâce à Ismaïla Sarr. L’attaquant sénégalais a trouvé la faille à la 39e mn et porte son compteur-buts à quatre unités. Il met fin à une longue période de disette (un mois et 21 jours). Son dernier but remonte au 7 novembre, lors de la victoire (3-2) de Watford contre Coventry.

Les Hornets démarrent bien avec leur nouveau coach Xisco Muñoz, nommé il y a seulement quelques jours. Le technicien espagnol s’est réjoui de la prestation de ses joueurs à la fin de la rencontre. ‘’Tout le monde était positif. Ils ont donné le maximum dans la semaine et ils ont été très professionnels. Telle est l'attitude. C'est la voie. Donc, je suis très heureux’’, a-t-il déclaré.

Par contre, Franck Lampart n’a pas ressenti la même joie à la fin du match contre Arsenal (3-1), samedi dernier. Edouard Mendy et ses coéquipiers sont passés à côté de leur sujet face aux Gunners. Le portier sénégalais a concédé 3 buts face aux hommes d’Arteta. C’est le plus grand nombre de buts encaissés par le Sénégalais depuis son arrivée chez les Blues.

LOUIS GEORGES DIATTA