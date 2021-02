‘’Donnez l’exemple en vous vaccinant’’, lui disait-on. Il l’a fait hier devant caméras et appareils photo. Il a rempli sa part du contrat, a-t-il semblé clamer. Aux Sénégalais, maintenant, de remplir la leur.

Le président de la République s’est fait vacciner, hier, avec les membres du gouvernement. Même s’il n’a pas donné le tempo, le 23 février dernier, le président Macky Sall a tenu aussi à marquer sa journée dans la sobriété requise. Il a demandé aux Sénégalais de faire de même et d’entendre raison. ‘’Ce serait dommage qu’on ne prenne pas ces vaccins. Si on ne les prend pas, je vais les donner à d’autres pays africains qui en ont besoin, tout simplement. Nous n’en arriverons pas là, j’en suis sûr. Mais c’est pour dire qu’il y a beaucoup de gens qui attendent’’, a-t-il prévenu. Il est convaincu qu’après la journée d’hier, ‘’les inscriptions vont exploser et surtout les districts vont pouvoir amplifier l’action’’.

Tous les membres de son gouvernement de même que le président du Conseil économique, social et environnemental se sont, à son image, fait vacciner. Le chef de l’Etat semble pourtant comprendre l’appréhension des uns et des autres. Il souligne qu’il y a eu beaucoup de théories autour des vaccins. Ces théories, minimise-t-il, ne se sont pas seulement développées au Sénégal, mais c’est partout dans le monde. ‘’Il n’a pas été facile de trouver ces vaccins. Seuls quelques pays africains, aujourd’hui, ont cette possibilité de se faire vacciner. Il a fallu beaucoup d’efforts pour en arriver là. On a pu en trouver. Nous allons continuer à en trouver. Nous avons espoir que d’ici la semaine prochaine ou les jours à venir, nous pourrons avoir d’autres lots’’, rassure le président Macky Sall.

Revenant sur le choix de la cible prioritaire faite par les services du ministère de la Santé, le chef de l’Etat soutient qu’Abdoulaye Diouf Sarr et son équipe ont voulu montrer à la population sénégalaise que toute personne ayant un âge supérieur ou compris entre 60 ans et plus devrait pouvoir se faire vacciner. Puisque, précise-t-il, ‘’nous constatons chaque jour l’ampleur de la pandémie dans le monde. Dans notre pays où nous avons dépassé quasiment 840 décès. C’est énorme, nous avons perdu beaucoup d’êtres chers. Nous avons encore beaucoup de malades dans nos hôpitaux. Le vaccin reste aujourd’hui le seul moyen de prévention qui pourra nous assurer de vaincre la maladie, bien entendu, en plus des gestes barrières qui doivent rester de rigueur. Avec un vaccin en plus, nous pouvons à peu près être sûrs que nous ne saurons pas nous-mêmes des vecteurs de contamination’’.

VIVIANE DIATTA