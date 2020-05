La saison 2019-2020 de Ligue 1 étant terminée, le prix Marc-Vivien Foé va pouvoir bientôt être décerné. Pour rappel, ce prix récompense le meilleur joueur africain du championnat de France sur l'exercice en cours. La saison passée, c'est Nicolas Pépé qui avait été récompensé, alors qu'il évoluait au LOSC (l'Ivoirien joue aujourd'hui à Arsenal). Mais alors qui va lui succéder ? RFI et France 24, en charge de ce prix, ont dévoilé ce vendredi la liste des onze finalistes pour ce trophée 2020.

Le Sénégal est bien représenté avec quatre nominés. Il s’agit de l’attaquant du Fc Metz, Habib Diallo, du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye, du portier du Stade Rennais, Édouard Mendy, et de son coéquipier, l’attaquant M'Baye Niang. On y retrouve Yunis Abdelhamid (Maroc/Reims), Denis Bouanga (Gabon/ASSE), Andy Delort (Algérie/Montpellier), Victor Osimhen (Nigéria/LOSC), Moses Simon (Nigéria/Nantes), Islam Slimani (Algérie/Monaco) et enfin Hamari Traoré (Mali/Rennes). Le vainqueur sera dévoilé le lundi 29 juin.