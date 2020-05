Les jeunes de la Sicap s’impliquent dans la lutte contre la propagation de la maladie Covid-19. Ils ont initié la distribution de masques sur tout leur territoire, pour rendre son port général, pour éviter des contaminations dans leur localité jusque-là épargnée.

La Sicap (Liberté 1 à 6) se barricade contre la pandémie Covid-19, à travers le port obligatoire du masque. L’initiative a été lancée, avant-hier, par les jeunes de ladite localité, sous la houlette du ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam. L’opération consiste à distribuer des masques aux habitants des 6 000 villas de la Sicap. D’après Zahra Iyane Thiam, cette stratégie est initiée pour éviter une contamination du coronavirus dans leur localité, après l’apparition de cas communautaires dans des quartiers voisins.

‘’Le virus est encore proche de nous. Tout le monde est actuellement potentiel porteur, parce qu’on ne parvient pas à identifier les malades, avec les cas communautaires. Il y a des contaminations à Mermoz, à Dieuppeul et à Niary Tally. Et la Sicap est à cheval entre ces trois quartiers. Donc, il nous faut un renforcement des mesures barrières et rester vigilants. Notre commune n’a pas de cas, pour le moment, mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers et crier victoire’’, a-t-elle indiqué.

L’opération de distribution de masques et de sensibilisation s’est faite en 72 heures - jeudi, vendredi et samedi, de Liberté 1 à Liberté 6. D’après l’ancien ministre conseiller du président de la République, la situation actuelle de la pandémie Covid-19 à l’intérieur du pays les pousse à changer de stratégie. Celle-ci sera de travailler à la base pour couper la transmission communautaire. ‘’Nous avons un nouveau défi, celui d’endiguer la contamination communautaire. Cela se fera par des activités citoyennes. Le personnel médical a démontré ses compétences, avec les cas importés et les cas suivis. C’est à nous de les accompagner pour le reste’’.

Ainsi, la ministre invite les jeunes des autres localités du Sénégal à s’inspirer de ceux de la Sicap, pour freiner la propagation de la pandémie Covid-19 sur l’ensemble du territoire national.

OUMAR BAYO BA