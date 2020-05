L’évêque de Thiès avait donné le ton. Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, la Province ecclésiastique de Dakar, dans un communiqué portant le sceau de la Conférence épiscopale et la signature de l’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, donne à son tour sa position suite à la sortie du président Macky Sall. Si l’Etat du Sénégal a décidé d’alléger certaines mesures restrictives prises il y a quelques mois pour freiner la propagation du coronavirus, en rouvrant les lieux de culte, les Pères Evêques ne semblent pas convaincus du bien-fondé de cette décision.

Dans leur note, ils disent avoir suivi avec attention et respect le message du chef de l’État. Mais, soulignent-ils, eux, les Pères Evêques du Sénégal, ‘’comptent rester fidèles à leur devoir de protéger partout et en toutes circonstances la santé et la vie des populations’’. C’est pourquoi, compte tenu de l’évolution actuelle de la pandémie, ils maintiennent toutes les dispositions déjà prises dans les communiqués précédents, notamment celui du 6 avril 2020.

‘’Nous maintenons, jusqu’à une date plus favorable, toutes les dispositions antécédemment prises dans nos différents communiqués, notamment celle relative à la suspension des messes de caractère public’’, lit-on dans leur communiqué. Ce ne sont pas que les messes publiques qui y passent. Après l’annulation des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), ils ont décidé de suspendre le grand rendez-vous du pèlerinage national à Popenguine qui devrait se dérouler le weekend de la Pentecôte, du 30 mai au 1er juin 2020.

La Province ecclésiastique demande à tous de vivre en conséquence. Comme l’a rappelé le chef de l’État dans sa déclaration, ‘’plus que jamais, la responsabilité de chacune et de chacun de nous est engagée’’.

‘’Persévérer dans l’effort, sachant que le résultat est au bout de cet effort’', ont encouragé les Pères Evêques. Il n’empêche, ils ont imploré ‘’la grâce divine sur tous, qui habitent notre cher pays le Sénégal : les pouvoirs publics, les forces de défense et de sécurité, le personnel soignant et les malades, les acteurs de la solidarité multiforme, les familles, les isolés, les hommes et les femmes de bonne volonté’’.

Le communiqué a invité, entre autres, à éviter les déplacements non nécessaires et à respecter les gestes ou mesures barrières édictées par les autorités compétentes.

