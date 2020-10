En quête d’un buteur supplémentaire pour concurrencer Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes. Ce mercredi, deux nouveaux noms ont fait leur apparition. Selon AS, le club de la capitale piste Diego Costa (31 ans). S’il reste un élément important de la rotation de Diego Simeone à l’Atletico Madrid, l’attaquant hispano-brésilien pourrait voir son temps de jeu se réduire considérablement avec l’arrivée récente de Luis Suarez.

En fin de contrat en juin prochain, il est estimé entre 10 et 15 millions d’euros. De son côté, le Corriere dello Sport affirme que Leonardo pense à Arkadisuz Milik (26 ans). Désormais barré par Victor Osimhen à Naples, l’avant-centre polonais est en instance de départ depuis de nombreuses semaines déjà.

Plus jeune, plus à l’aise techniquement et avec un salaire moins important, Milik pourrait constituer une pioche intéressante, d’autant que la formation italienne ne réclame que 20 millions d’euros pour son joueur, dont le contrat expire également en juin prochain.