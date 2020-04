Le Parti pour l’unité et le rassemblement (Pur) s’est également fait entendre dans ce dossier de gestion de crise. Selon lui, les dérives de l’Exécutif sont déjà bien réelles. Car, au travers du ‘’management de la peur, il politise la crise pour renforcer ses pouvoirs. Un régime qui réprime violemment sa population et fait voter une loi d'habilitation anticonstitutionnelle’’, se désole le Pur.

Le parti est d’avis qu’‘’il ne fait aucun doute que l'exercice, par le président de la République, du pouvoir Législatif nous conduira à une gestion opaque des deniers publics et à des excès de tout genre’’. De ce fait, il entend ne ménager aucun effort pour s’ériger contre ces pratiques du pouvoir en place qui, dans le long terme, mettront en mal la santé démocratique du Sénégal. ‘’Face à la crise sanitaire que le peuple sénégalais traverse, le Pur tient de nouveau à préciser sa posture qui est celle de la bienveillance et du respect des mesures strictes émanant du corps médical.

Aussi, c’est par une union nationale que nous militons vivement dans la lutte contre la Covid-19. Mais celle-ci ne doit en aucun cas exonérer les députés du peuple à l'Assemblée nationale et de surcroît les partis politiques d’exercer leur rôle de contrôle des actes posés par le gouvernement et de dénoncer toute dérive du régime. Ainsi, le Pur s'attellera à défendre, quelles que soient les circonstances, les intérêts du peuple Sénégalais bafoués et marginalisés par le régime au pouvoir’’, annonce sa direction.