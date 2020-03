En moins de 48 heures, la région de Thiès est passée de 7 à 15 cas de la maladie à coronavirus et 200 cas contacts répartis entre les départements de Mbour et Thiès. Pour freiner la propagation de la Covid-19 dans le périmètre régional, le gouverneur Mamadou Moustapha Ndao a décidé de corser les mesures, parmi lesquelles la tolérance zéro pendant toute la durée du couvre-feu.

La région de Thiès fait partie des circonscriptions du pays où se propage la pandémie du nouveau coronavirus. C’est dans cette partie du Sénégal où des cas de transmission communautaire ont été notés. La maladie y gagne du terrain. En mois de 48 heures, la capitale régionale du Rail a enregistré 15 cas positifs répartis entre les départements de Mbour et Thiès. Les cas contacts sont arrêtés à 200, à la journée d’hier.

Pour barrer la route à la pandémie qui a fini de mettre la quasi-totalité des pays du monde sous couvre-feu, le gouverneur de la région a fait part de sa ferme volonté d’appliquer la mesure sur l’état d’urgence dans toute sa rigueur. Il décrète ainsi la tolérance zéro durant les heures du couvre-feu, c’est-à-dire entre 20 h et 6 h du matin.

À son avis, c’est de cette façon qu’il faut combattre l’ennemi invisible qu’est la Covid-19. ‘’À Thiès, nous avons eu des cas de transmission communautaire. Jusque-là, on ne sait pas qui a contaminé ces personnes. Cela veut dire que le virus circule dans la ville. Donc, si les autres prennent des mesures, nous devons faire le double. Voilà pourquoi la tolérance zéro sera de mise pendant les heures du couvre-feu. Aucune intervention n’est possible. Nous recommandons aux populations de faire très attention et les invitons au respect de toutes les mesures édictées par les autorités compétentes’’, prévient Mamadou Moustapha Ndao.

Aussi, précise-t-il que des aménagements sont prévus, en ce qui concerne les marchés qui accueillent beaucoup de monde. À lui seul, le marché de Thiès peut accueillir entre 8 h et 22 h, plus de 2 000 personnes, selon des chiffres révélés par le maire de la commune de Thiès-Nord, Lamine Diallo.

Pour éviter que les marchés soient des endroits de propagation du virus, le gouverneur de la région de Thiès soutient qu’il faut ‘’corser les mesures’’ et définir des horaires clairs d’ouverture et de fermeture. Surtout, ajoute-t-il, avec cette période de couvre-feu. ‘’Nous allons nous organiser pour voir comment limiter les heures d’ouverture. Les marchés doivent fermer très tôt. Cela va permettre à tout le monde de rentrer chez soi avant 20 h, pour éviter d’avoir des ennuis avec les forces de l’ordre. Comme j’ai eu à le dire, ça sera la tolérance zéro’’, insiste Mamadou Moustapha Ndao.

L’ancien gouverneur de Diourbel rappelle aux Thiessois que la Covid-19 a déjà emporté plus de 17 000 personnes et confiné plus d’un milliard 700 millions d’individus dans le monde. D’après le chef de l’Exécutif régional de Thiès, c’est dans l’union que le Sénégal peut vaincre la maladie. C’est pourquoi il demande à tous les Thiessois de rester chez eux pendant les heures du couvre-feu qui, selon lui, va être appliqué vigoureusement. Pour rappel, au premier jour de l’entrée en vigueur de la mesure sur l’état d’urgence, 2 personnes ont été interpellées, 58 véhicules immobilisés et 80 pièces afférentes à la conduite de véhicule ont été saisies par les forces de défense et de sécurité dans la ville de Thiès.

GAUSTIN DIATTA (THIES)