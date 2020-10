Renvoyé deux fois, l’activiste et étudiant Pape Abdoulaye Touré a été enfin jugé hier, au tribunal d’instance de Dakar. Poursuivi pour rébellion, il sera fixé sur son sort demain vendredi.

Pape Abdoulaye Touré comparaissait hier, devant la barre du tribunal d’instance de Dakar. L’activiste et étudiant en 2e année à la faculté des Sciences juridiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est poursuivi pour rébellion. Ayant à son actif 18 interpellations, il a été arrêté le 21 septembre dernier devant l'Ucad, alors que lui et d'autres de ses compagnons comptaient organiser un point de presse pour s'indigner du sort des nouveaux bacheliers non-orientés et des étudiants de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) qui réclament des ordinateurs.

Toutefois, au cours de son interpellation, il a été pris à part et farouchement battu par les éléments du GMI. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle il n'avait pas pu comparaître, lors de sa première audience où son conseil, Me Khoureichi Ba, avait présenté au juge un certificat médical faisant état des blessures de son client.

Cependant, hier, tout de bleu vêtu, Pape Abdoulaye Touré a fait face au juge où il a contesté les faits de rébellion qui lui sont reprochés. ‘’Ce jour-là, lorsque je m'apprêtais à me rendre à la conférence de presse qui devait se tenir sur la VDN, en tant que coordonnateur du collectif, nous voulions, mes camarades et moi, interpeller les autorités sur leur situation’’, raconte-t-il. ‘’Et au moment d'y aller, comme deux de mes camarades étudiants ne connaissaient pas les lieux où la rencontre devait se tenir, je suis parti avec eux. Mais, après avoir traversé la voie pour aller à l'endroit sus-indiqué, on s'est arrêté vers le triangle qui se situe à l'agence Orange qui fait face à l'Ucad. C'est là que le GMI Mady Cissé Ndiaye m'a demandé de dégager’’, fulmine-t-il.

Ne s’arrêtant pas là, il poursuit ses déclarations et révèle : ‘’Je lui ai rétorqué qu'on ne pouvait pas encore traverser la voie, puisque les véhicules étaient en train de circuler. Il a arrêté les voitures et nous a frayé un chemin et on a traversé. Ce, avant qu'un autre GMI me traite d'imbécile. Je lui ai reproché de ne m'avoir pas salué et de ne pas porter de masque.’’

L’agent, poursuit-il, l’a alors empoigné et giflé, avant que son autre collègue ne lui demande de l’emmener à l'arrière de la camionnette. ‘’Là, ils m'ont bastonné. L'un m'a jeté une grenade lacrymogène autour de la taille. Tandis que les autres me donnaient des coups de poing au ventre. Ils m'ont mis à genoux et violenté. Alors que je me suis exécuté, en traversant la voie, lorsque l'ordre m'a été intimé’’, narre-t-il sa mésaventure avec les forces de l’ordre. Avant d’ajouter : ‘’On n’avait aucune intention de tenir une manifestation là-bas’’.

‘’Vous avez fait quelque chose et c'est la raison pour laquelle ils vous ont interpellé, puisque vos camarades étaient déjà partis. Il fallait juste obtempérer. Au début, ils avaient soupçonné que vous vouliez barrer là-bas et c'est pour cela qu'ils vous ont chassé. Est-ce que ça en vaut la peine qu'on vous ait bastionné ? C'était un objectif louable, ce dont vous vouliez faire concernant ces étudiants. Mais, il ne fallait pas accepter que quelqu'un vous détourne de votre objectif’’, lui a dit le magistrat, avant que le procureur ne requiert l'application de la loi.

Les conseils de la défense ont sollicité le renvoi des fins de la poursuite de Pape Abdoulaye Touré, pour absence de délit. Car, l'un des policiers a affirmé que le prévenu a obtempéré. Maitre Khoureichi Bâ a fait état des risques qui planent sur les études de l'activiste, car l'année risque d'être invalidée à cause de la brutalité des forces de l'ordre. "Le PV est un tissu de contrevérités. Ils ne peuvent pas être chargés de notre sécurité et nous mater à chaque occasion. Vous avez été étudiants et vous connaissez cette brutalité policière qui est un phénomène mondial", a martelé Me Bâ. Il estime que la République doit des excuses à leur client.

Pape Abdoulaye Touré sera édifié sur son sort, le 9 octobre 2020.

CHEIKH THIAM