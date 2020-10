Touché à la cuisse à Dijon avant de signer à Rennes, Alfred Gomis a participé à une partie de l’entraînement collectif du Stade Rennais, ce lundi. Interrogé sur la situation de son nouveau gardien qui n’a toujours pas joué ses premières minutes avec le Stade Rennais, Julien Stéphane reste optimiste sur l’erat de santé d’Alfred Gomis.

Il pourrait bientôt faire sa première apparition avec Rennes. ‘’Alfred s’est entraîné normalement depuis samedi et a repris avec le collectif. On prendra une décision sur le poste de gardien à l’issue des dernières séances. Parmi les autres retours, Nyamsi et Léa-Siliki ont repris collectivement depuis une semaine et peuvent postuler’’, explique le technicien Français.