En Conseil des ministres tenu hier, le chef de l’Etat, Macky Sall, a aussi demandé au ministère de la Santé d’éclairer les Sénégalais sur la nouvelle stratégie de prise en charge extra-hospitalière des cas contacts de la Covid-19.

La reprise des chemins des écoles et universités, prévue le 2 juin prochain, se précise. Le ministère de l’Education nationale, qui avait annoncé cette date, a reçu le soutien du président de la République Macky Sall. En Conseil des ministres, hier, le chef de l’Etat a invité les ministres de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle ‘’à finaliser, avec l’implication de l’ensemble des acteurs de la communauté scolaire et universitaire, les modalités pratiques de reprise progressive des enseignements, dans le respect strict des règles sanitaires fixées’’. Une consigne qui vient confirmer les plans du gouvernement de rouvrir les écoles, universités et établissements d’enseignement supérieur dans un mois et éviter ainsi l’année blanche, malgré les protestations notées par certains syndicats d’enseignants et l’inquiétude de quelques parents d’élèves sur la date avancée.

Un temps écarté des décisions les impliquant, ces parties prenantes de l’éducation nationale voient une partie de leurs doléances prise en compte par le gouvernement.

Alors que le nombre de cas contaminés ne cesse de grimper, le président de la République demande au ministre de la Santé et de l’Action sociale de partager avec les acteurs et les populations la nouvelle stratégie de prise en charge extra-hospitalière des cas contacts de la Covid-19, tout en veillant à celle des patients atteints d’autres maladies dans les hôpitaux.

Dans le second point mensuel sur l’évolution du coronavirus tenu samedi dernier, l’équipe des médecins, autour d’Abdoulaye Diouf Sarr, avait annoncé que, désormais, avec la flambée des cas, seuls les patients présentant des symptômes graves seront internés dans les structures sanitaires.

Dans le même sillage, le Comité de suivi des opérations du Force-Covid-19 lançait ses activités hier à Guinaw Rail. Installée depuis le 29 avril 2020, l’équipe dirigée par le général François Ndiaye a reçu les encouragements du chef de l’Etat qui a, par la même occasion, demandé aux membres de son gouvernement ‘’d’apporter le concours et l’assistance nécessaires au bon déroulement de la mission du comité’’.

En vidéo-conférence, le président de la République a aussi demandé aux membres du gouvernement de faire le point, tous les quinze jours, de l’état d’exécution des mesures sectorielles relevant du Programme de résilience économique et sociale (Pres) et la présentation d’un rapport exhaustif mensuel sur sa mise en œuvre et en cohérence avec le suivi du PSE demandé au ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, et au ministre des Finances et du Budget. Au soir du 3 avril, le président de la République avait annoncé la mise en place d’un programme de résilience économique et sociale de 64,4 milliards de F CFA, pour faire face aux conséquences du coronavirus, avec l’objectif ‘’de renforcer notre système de santé et soutenir nos ménages, notre diaspora, nos entreprises et leurs salariés’’.

60 milliards de F CFA pour préparer la campagne agricole

Malgré la pandémie de la Covid-19, l’hivernage 2020 approche. Et pour préparer la campagne agricole, l’Etat a validé un ‘’programme agricole 2020-2021, à hauteur de 60 milliards de F CFA’’. Après les polémiques opposant quelques dignitaires de l’APR sur l’attribution des semences l’année dernière, le président de la République a exhorté le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural ‘’à veiller à la répartition optimale des financements alloués aux différents volets et filières, afin de consentir aux producteurs des prix de cession fortement subventionnés pour les semences, engrais et équipements agricoles’’.

L’aide à la presse s’est aussi invitée au Conseil des ministres d’hier. Malgré la polémique sur sa répartition et le retour de quelques chèques par certains patrons de presse, le chef de l’Etat a invité le ministre de la Culture et de la Communication à veiller à ‘’la répartition rapide des fonds de soutien destinés aux acteurs culturels et de la presse’’.

Par contre, rien sur l’exigence d’un arrêté matériel détaillant la répartition de cet argent source de beaucoup de convoitise. Les acteurs des médias se consoleront avec l’injonction du président de la République au ministre de la Communication sur l’urgence de finaliser le dispositif d’application du Code de la presse.

Lamine Diouf