Pour préserver la baie de Hann-Bel Air, les populations de la commune ont mis en place un outil de dépollution du canal 6.

Les plages et mers dakaroises sont envahies par des déchets solides provenant souvent des canaux à ciel ouvert. Malheureusement, beaucoup de Sénégalais n’ont pas compris l’utilité de ces infrastructures qui sont tout sauf des réceptacles d’ordures de toutes sortes. Le célèbre canal 4 de Dakar en est la parfaite illustration. Dans la commune de Hann-Bel Air, c’est plutôt le canal 6 (très peu connu) qui est agressé jour et nuit. Il regorge de déchets solides composés majoritairement de plastiques qui se retrouvent sur la belle baie de Hann d’hier.

Dans le but d’atténuer cette pollution qui n’a que trop duré, les habitants de la commune y ont installé, hier, un dégrilleur en acier inoxydable (longue durée de vie et résistant à l’acide).

‘’C’est un équipement électromécanique qu’on retrouve habituellement dans les stations de prétraitement d’eau. L’idée est née lors d’un panel du réseau Baie de Hann qui regroupe 257 habitants de Hann-Bel Air, et la concrétisation de ce projet a été réussie grâce à la cotisation de différents habitants. Les techniciens et ingénieurs de la commune se sont regroupés pour étudier la faisabilité et réfléchir sur le modèle à choisir, surtout le type de matériau. On l’a fait avec moins de 2 500 000 F CFA. C’est un geste citoyen’’, explique le chargé de conception Bassirou Diakhoumpa de la commune.

Ainsi, cet outil de tamis des eaux du canal 6 est le fruit d’une participation financière et technique des populations dans la dépollution de la baie de Hann. Ces dernières ne comptent pas se limiter à cette action. En effet, le comité du dégrilleur mis en place pour la cause prévoit de s’investir dans le volet réglementation. ‘’Les eaux chargées que nous recevons à travers ce canal contiennent deux types de déchet : ceux solides mais également des déchets chimiques, parce que des usines sont branchées sur ce canal. On ne sait pas si elles sont en règle ou non, mais elles déversent de l’eau et on soupçonne qu’elle contient de l’acide. On ne pourrait l’affirmer, car on n’a pas fait de test. Dans le rapport qui soutient ce projet, on a essayé de réviser tous les articles quant à la réglementation en ce qui concerne les branchements clandestins et ceux qui déversent des ordures dans le canal. C’est sûr qu’on essaiera de se pencher sur la question’’, poursuit-il.

‘’Chaque habitant a contribué à hauteur de ses moyens…’’

L’inauguration du ‘’bijou’’ s’est faite en présence d’autorités dont le directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal. ‘’C’est une fierté pour la population, car la baie nous appartient tous. Un comité a été mis en place et compte des filles et des fils de Hann. L’initiative a été mûrie pendant sept mois. Les membres ont fait des études sur le site et ont vu l’urgence de mettre en place un dégrilleur, tout en faisant participer la population de Hann-Bel Air. Cela permettra aux déchets solides de ne pas traverser le canal, car il y avait même des pneus qui traversaient.

Le dégrilleur va participer au nettoiement de la mer, d’autant plus que le projet Dépollution de la baie de Hann doit démarrer dans quelque temps. On peut dire que cet outil est venu à son heure. Les habitants de la commune s’investissent dans le développement de leur commune et c’est de cela dont on a besoin. C’est un geste à saluer, nous avons vraiment un sentiment de fierté. En tant qu’autorité de la commune, nous les félicitons, nous les encourageons, parce que nous savons qu’ils ont de grandes ambitions pour la commune’’, a déclaré pour sa part l’adjointe au maire Altiné Sow.

Le canal 6 a été créé en 1955. Il prend sa source dans la commune de Colobane. C’est un ouvrage d’assainissement servant à drainer les eaux pluviales.

EMMANUELLA MARAME FAYE