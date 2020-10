En l’espace de deux mois, la région de Kolda a enregistré 9 décès par noyade dans les carrières abandonnées ou la traversée du fleuve, selon le commandant de la 42e compagnie d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers, le lieutenant Saër Mine.

Depuis l’hivernage de cette année, les autorités locales et les sapeurs-pompiers n’ont cessé d’alerter les populations sur les risques de noyade consécutivement à la bonne pluviométrie enregistrée cette année. Une pluviométrie qui se traduit par des ruissellements importants, parfois violents et par le remplissage exceptionnel des mares et carrières abandonnées. En dépit des alertes et mises en garde, la région de Kolda continue d’enregistrer plusieurs cas de noyades, dont malheureusement certains sont mortels.

Le dernier cas date du vendredi 25 septembre. C’est au village Saré Faramba, situé dans la commune de Kounkané, dans le département de Vélingara, que cela c’était passé. Il s’agit d’un garçon de 14 ans. La commune de Vélingara a également enregistré deux noyades mortelles ainsi qu’à Médina Gounass, a expliqué le lieutenant Saër Mine, Commandant de la 42e compagnie d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Kolda.

Il affirme que le département de Kolda a eu 4 cas de noyades mortelles. ‘’Dans le village de Saré Moussa Dourou, situé dans la commune de Saré Bidji, il y a eu deux enfants qui sont morts noyés dans la carrière abandonnée dudit village. Ils sont tous âgés de 10 ans’’. Ce n’est pas tout. ‘’Au niveau de la rizière de Saré Tamsir, toujours dans la commune de Saré Bidji, une fillette de 10 ans, qui tentait de traverser, a perdu pied et y a perdu la vie. Au niveau du pont artisanal du quartier Hilèle de la commune de Kolda, un enfant de 9 ans, qui traversait le pont avec ses camarades, y a perdu sa vie. Il a trébuché et a été emporté par le courant d’eau’’.

Pour éviter ces multiples cas de noyade, le lieutenant Mine a rappelé aux populations qu’il est indispensable d’adopter les mesures de prudence recommandées et d’interdire aux enfants de fréquenter les carrières abandonnées qui sont remplies d’eau et à faire la traversée des rizières ou du fleuve à pied, éviter toute installation dans les lits des rivières et des zones d’accumulation des eaux de ruissellement, s’abstenir de traverser les cours d’eau en crue, éviter les baignades dans les mares et étangs’’.

NFALY MANSALY