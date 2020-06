Les syndicalistes des Grands moulins de Dakar (GMD) dénoncent les agissements de leur directeur des ressources humaines, Pape Abdoulaye Djigal. Qui, soutiennent-ils, leur refuse tout droit d’expression et multiplie les sanctions. Les travailleurs invitent les centrales à internationaliser le combat.

Les syndicalistes des Grands moulins de Dakar (GMD) ne supportent plus l’atmosphère qui règne dans leur structure. En conférence de presse hier, ils ont encore dénoncé le comportement de leur directeur des ressources humaines.

Selon eux, depuis son arrivée aux GMD, Pape Abdoulaye Djigal aurait installé un climat de conflit en retirant aux travailleurs tous leurs acquis. Ainsi, les syndicalistes, regroupés au sein de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal et de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Unsas/CNTS), estiment que le DRH se croit tout permis.

‘’Au moment où le dialogue social et la concertation sont des réalités au Sénégal, avec la mise en place du Haut conseil du dialogue social et la signature du Pacte national de stabilité sociale et d’émergence économique, les méthodes qu’il utilise pour gérer le personnel heurtent les consciences, amplifient les conflits et détériorent le climat social au sein des Grands moulins de Dakar…’’, expliquent-ils dans le texte liminaire.

D’après les syndicalistes, le constat est amer, avec la multiplication des sanctions abusives infligées aux travailleurs sur la base de motifs ‘’fantaisistes, tels que ‘’incitation virtuelle à des troubles via WhatsApp’’. Ce qu’ils jugent d’ailleurs inacceptable en cette période de pandémie où, rappellent-ils, cet outil de communication des temps modernes est très prisé par les travailleurs pour se réunir et s’organiser. A ce point, s’ajoutent, d’après les syndicalistes, le licenciement de cinq travailleurs et l’introduction d’une demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail de huit délégués du personnel sur les quatorze que compte l’usine.

Un ensemble de faits qui pousse les travailleurs à hausser le ton. Ils ont, en effet, annoncé un plan de lutte avec diverses actions allant du dépôt d’un préavis de grève, au sit-in devant l’entreprise. ‘’Dans tous les cas, l’Intersyndicale des travailleurs fera face à cet arbitraire et invite les centrales syndicales sénégalaises à porter ce combat aux plans régional et international pour mettre fin définitivement aux violations des libertés syndicales dans cette entreprise’’, avertissent les travailleurs.

D’après leur constat, la direction des Grands moulins de Dakar est en train de mélanger ‘’les choux et la chèvre pour étayer leurs arguments fallacieux. Elle a fait référence à des textes qui nous semblent être éloigné des motifs invoqués’’, disent-ils. ‘’En effet, en citant l’article 11 de la Convention collective nationale, la direction fait de l’amalgame ou méprise le sens du texte qui reprend l’article 15 du Code du travail qui dispose que ‘’dans les entreprises, les travailleurs et leurs représentants bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail’’.

Ils rappellent, en outre, que ce texte susmentionné énonce que les opinions des travailleurs, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle dans l’exercice du droit d’expression, ne peuvent pas motiver une sanction ou un licenciement.

L’Intersyndicale des travailleurs dénonce, par conséquence, ces mesures prises par la direction et qu’elle juge scélérates. Les syndicalistes interpellent ainsi le président-directeur général des Grands moulins de Dakar et les autorités en charge des relations professionnelles sur les agissements du Drh qui, à leurs yeux, outrepasse ses prérogatives et viole délibérément la réglementation.