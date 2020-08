"Des règles vont être posées sur ce match. (...) On aura des restrictions et je le comprends." Adversaire du Paris Saint-Germain avec Sochaux mercredi en match amical, le défenseur central Florentin Pogba expliquait ce lundi dans les colonnes de L'Est Républicain que ce match se disputera dans des conditions particulières afin de limiter les risques de blessure des joueurs parisiens en vue de leur quart de finale de Ligue des Champions programmé le 12 août face à l'Atalanta Bergame. Une affirmation contredite par son entraîneur dans le Doubs, Omar Daf.

"Paris n’a imposé aucune consigne pour le match de préparation. Le PSG n’a rien demandé à Sochaux, pas même pour Neymar, a clarifié le technicien sur les ondes de RMC. Il faudra être intelligent car on connaît leurs échéances. Mais pour nous aussi, c’est un match de préparation.

Surtout que j’intègre cinq jeunes du centre, on veut se confronter au très, très haut niveau pour apprendre." Libre à chaque joueur donc de mettre l'engagement qu'il désire dans les duels, mais chacun sera invité à faire preuve de responsabilité.