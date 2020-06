Le combat contre la pandémie rime avec une lutte farouche contre la stigmatisation des personnes malades, celles suspectées d’être malades et des soignants. Les autorités n’agissent plus seulement sur le plan sanitaire, face à la Covid-19. Elles ont investi le volet communautaire.

"Le coronavirus n'est pas une maladie honteuse", a plusieurs fois martelé le président Macky Sall. Une assertion qui invite les Sénégalais à cesser de pointer du doigt les malades de la Covid-19 et leurs familles. Cet appel du chef de l’Etat semble n’avoir pas trouvé d’écho favorable à Diourbel où les parents d’un octogénaire décédé des suites d’une infection au coronavirus, vendredi dernier, se sont opposés énergiquement à l’application du protocole sanitaire édicté en la circonstance pour la toilette mortuaire. C’est finalement vers 2 h du matin, le samedi, après plusieurs heures de conciliabules, que la victime a été inhumée au cimetière musulman de Médinatoul, après que le protocole médical lui a été appliqué.

Un des enfants du regretté : ‘’Dire que mon père est mort de la Covid-19, c’est nous jeter à la vindicte populaire. Dans ce quartier, nous allons être la risée, parce que les gens vont nous regarder de haut et vont refuser même de nous approcher ou bien de partager nos repas. Je reste convaincu que mon papa, qui était âgé de 90 ans, et n’était pas sorti de la maison, n’est pas mort de coronavirus, même si le test post-mortem confirme qu’il est décédé de cette pathologie.’’

Pour faire face à ces discriminations qui visent aussi les personnes ayant contracté la Covid et en sont guéries, l’Odcav de Diourbel, en partenariat avec la Direction de l’emploi, a entrepris de sensibiliser les populations, à travers le concept ‘’Navétanes, Covid-19’’. Il vise, selon son président Kalidou Camara, à sillonner les villages et la ville de Diourbel pour expliquer aux populations que la Covid-19 est une maladie comme toutes les autres pathologies. Il s’exprimait samedi à l’Hôtel de ville de la commune de Diourbel, lors du lancement de ce concept.

Une bonne initiative, d’après le médecin-chef du district sanitaire de Diourbel. ‘’Si on continue la prévention et la communication, il y aura moins de stigmatisation. C’est là où on attend beaucoup de vous. Votre rôle est crucial. Si vous parlez aux populations, elles vont vous écouter et adhérer. Par contre, si la communication est centralisée, il y a un risque que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre. La gestion de l'épidémie en dépend, car craignant d'être mises au banc de leur communauté, des personnes porteuses du virus pourraient renoncer à se faire dépister, porter un masque ou s'isoler pour ne pas contaminer leurs proches’’, a déclaré le docteur Moussa Ndiaye.

A noter que la région de Diourbel comptabilise, à ce jour, 19 personnes décédées de la Covid-19 dont les 17 habitent la ville de Touba.

Boucar Aliou Diallo