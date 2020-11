Le gouverneur de la région de Dakar s’est rendu, hier, au chevet des 200 personnes atteintes d’une mystérieuse maladie qui sévit au sein de la communauté des pêcheurs de Thiaroye. Al Hassane Sall a annoncé trois mesures d’urgence pour faire face à cette situation.

Après la visite nocturne du ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr, avant-hier à Thiaroye, le gouverneur de Dakar s’est également rendu, hier, sur les lieux. Il est venu au chevet des membres de la communauté des pêcheurs de cette partie de la banlieue dakaroise qui souffrent d’une maladie ‘’mystérieuse’’. Elle se manifeste par des boutons sur le visage, le corps et les parties intimes.

Le gouverneur Al Hassane Sall a donc pu échanger avec les jeunes pêcheurs qui, de retour de la mer, présentent un certain nombre de difficultés d’ordre cutané au niveau de la peau et qui se sont par la suite aggravées.

Selon les informations du gouverneur, il y a eu un rush au niveau des structures de santé, avant-hier et hier. ‘’Hier (avant-hier), ils étaient au nombre de 82 patients. Aujourd’hui (hier) dans la matinée, on nous fait part de 200 personnes concernées par cette situation. Cela nécessite la prise de mesures supplémentaires énergiques et intelligentes. Par rapport à cela, nous avons travaillé avec les autorités locales, le personnel de santé, la brigade de gendarmerie et le service d’hygiène pour, dans un premier temps, les accueillir, les prendre en charge du point de vue de la santé et les observer’’, renseigne l’exécutif régional.

Ainsi, pour faire face à cette urgence sanitaire, trois mesures ont été prises. La première concerne l’observation qui nécessite un site où on pourrait les loger, le temps de voir l’évolution de la maladie. La deuxième mesure consiste à faire des prélèvements, afin de s’assurer de l’origine du mal. C’est en maitrisant cela, selon le gouverneur, qu’on pourra avoir une idée sur le traitement qui sied. La dernière mesure consistera à faire des prélèvements au niveau de la mer, à l’endroit où ils ont chopé la maladie.

Sur ce dernier point, les victimes ont donné des indications claires. Les autorités vont chercher à savoir si l’eau est polluée et, éventuellement, la nature et l’origine de cette pollution.

‘’Pour ceux qui ont été déjà hébergés, ils seront pris en charge, jusqu’à ce que nous ayons une idée exacte de l’ampleur de cette maladie. On nous signale, également, qu’il y en a qui ne sont pas venus et qui seraient dans les quartiers et régions autres que Dakar. Là, également, le travail de recensement se fait et sans doute, les autorités compétentes en seront informées et les mesures prises.

Un comité de crise a été institué pour suivre de près cette affaire. Au sein dudit comité, il y a un sous-comité technique constitué du personnel médical, du service des pêches, de celui de l’environnement, des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie et du service d’hygiène pour évaluer la situation, proposer des mesures et prendre à bras-le-corps cette situation. Il y a également un volet social sous la responsabilité du maire de la commune de Thiaroye-sur-Mer et éventuellement celui de Mbao’’, explique le chef de l’exécutif régional.

Al Hassane Sall révèle aussi qu’ils ont interdit aux pêcheurs de se rendre en mer, depuis avant-hier, le temps de s’assurer de l’origine et de l’ampleur du mal. Des instructions ont été données dans ce sens, assure-t-il. Il y a aussi des suppositions concernant cette affaire dans d’autres zones du pays. Mais ils sont en train de vérifier leur véracité.

