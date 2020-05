Le maire de la ville de Thiès, Talla Sylla, a tenu pour responsables certaines autorités qui, affirme-t-il, sont à l’origine de la propagation du nouveau coronavirus dans le pays.

Talla Sylla n’est pas très tendre avec certaines autorités du pays qu’il accuse de ne pas travailler à éradiquer la maladie à coronavirus. De qui s’agit-il réellement ? Lui seul peut répondre à cette interrogation. Mais il a décidé de ne pas s’attarder sur l’identité des concernés. Depuis le début de la pandémie, le maire de la ville de Thiès a concocté un nouveau calendrier et son propre programme. Il fait, chaque jour, le tour des radios pour évoquer avec les journalistes les dispositions à prendre pour rompre la chaîne de transmission de la Covid-19. Ainsi, c’est lors de son passage, hier, sur le plateau de l’antenne régionale de la station Sud FM, qu’il a accusé des autorités.

Selon lui, si la maladie à coronavirus se propage encore dans le pays, c’est parce que certaines autorités ne travaillent pas à y mettre un terme. ‘’Dans ce pays, il y a des gens qu’on appelle autorités. Aujourd’hui, si la pandémie se propage sur l’étendue du territoire national, c’est à cause d’elles. Des autorités de ce pays ont participé à la propagation du virus. Je sais ce que je dis. Je mesure très bien mes propos. Dès le départ, le président de la République, Macky Sall, a pris des décisions salutaires depuis le 14 mars dernier. Il appartenait aux autorités de faire appliquer toutes les mesures. Mais, en lieu et place, on a assisté à une sorte de complicité sur le terrain. Parce qu’il y a des citoyens qui quittent une région pour se rendre dans une autre. C’est au su et vu de tout le monde. Ça, c’est ce qu’on appelle une complicité’’, s’indigne Talla Sylla.

L’édile de la ville de Thiès ne s’en est pas tenu à cela. Il trouve inacceptable qu’un conducteur de vélo-taxi, communément appelé ‘’jakarta’’, puisse transporter un client d’une région A à une région B, en cette période de restriction des libertés de circuler. Si cela est arrivé, dit-il, c’est parce qu’il y a une complicité inouïe à certain niveau. ‘’Quand le président Macky Sall a décrété l’état d’urgence, on a continué à délivrer des autorisations de circuler. En autorisant les gens à se déplacer, on leur a donné un cadeau empoisonné. Au tout début, la maladie était présente uniquement dans trois régions du pays. Aujourd’hui, elle s’est répandue à cause de cette complicité. Il faut tirer les leçons de cette mauvaise gestion. Ces autorités sont responsables de la propagation du virus. C’est ça la vérité’’, fulmine Talla Sylla, par ailleurs membre du Comité régional de gestion des épidémies de Thiès.

Pour freiner définitivement l’expansion du nouveau coronavirus dans le pays, le premier magistrat de la ville de Thiès estime que deux solutions s’imposent. ‘’La première, c’est bien sûr le respect strict des gestes barrières, et la deuxième, c’est de tout faire pour respecter également la mesure interdisant les voyages de région en région ainsi que les rassemblements. A l’heure où nous sommes, aucun citoyen sénégalais ne peut affirmer qu’il n’est pas au courant de toutes ces mesures qui ont été prises par l’autorité pour contrer la pandémie. Si on refuse de respecter toutes ces décisions, il sera difficile d’en finir avec la maladie’’, analyse-t-il. Il invite les autorités qu’il tient pour responsables de la propagation de s’impliquer davantage dans la lutte contre la pandémie qui a emporté, à ce jour, 19 de nos concitoyens.

GAUSTIN DIATTA (THIÈS)