Le tribunal d'instance de Tambacounda a rendu son verdict, dans l'affaire de bigamie opposant Mariama Ndao à son premier mari Mamadou Ndao.

A Maka Koto, un village de la commune de Maka Colibantang, c'est l'affaire qui défraie la chronique. En l'espèce, la dame Mariama Ndao, âgée de 27 ans, déja mariée à Mamadou Ndao, a également accepté d’épouser l'oncle de ce dernier. Avec le premier mari, les choses se passaient plutôt bien. Le couple a même un enfant. Puis, les problèmes sont survenus. Les disputes s'enchaînaient et ça allait de mal en pis.

Un jour, après une vive dispute, l'épouse décide de quitter la maison conjugale et retourne chez ses parents. Quelque temps après, au cours d’une cérémonie de mariage, M. Ndao fait la connaissance de l'oncle de Mamadou Ndao, Faly Ndao. Ils sympathisent et échangent leurs contacts. Une semaine plus tard, Faly, tombé sous le charme de Mariama, décide de la marier. Les parents de cette dernière lui demandent d'attendre, puisqu'il y a d'autres prétendants ayant également émis le souhait d’épouser leur fille. Loin de se résigner, Faly Ndao envoie une nouvelle délégation chez les parents de Mariama. Cette fois-ci sera la bonne, car le vieux Demba Ndao, papa de la femme, décide de sceller l’union. Mariama consent à ce nouveau mariage, alors qu'elle était encore dans les liens du premier mariage avec le neveu de son nouveau mari.

Ecœuré par le comportement de sa femme et désespéré, Mamadou Ndao décide de porter plainte contre le nouveau couple. Devant la barre, le plaignant déclare : "Mariama est encore ma femme et vivait chez moi. Nous avons un enfant et vivions le parfait amour. Mais elle a pris ses bagages pour retourner chez ses parents, à la suite d'une dispute. J'ai envoyé Lamine Ndao, Sara Ndao et Aladji Ndiaye pour aller la chercher, mais elle a refusé de regagner le domicile conjugal. Quelques mois plus tard, j'ai appris son remariage avec un autre homme qui se trouve être mon oncle Faly Ndao, alors que j'étais en brousse. Je ne me suis jamais séparé d'elle."

Ces accusations ont été balayées d'un revers de la main par Mariama Ndao qui explique que son mari l'avait bien répudiée, après une vive altercation. Et il lui avait demandé de retourner chez ses parents. "J'ai fait trois mois chez mes parents et il ne m'a jamais entretenue, encore moins mon enfant. Il a voulu que je revienne chez lui, mais j'ai refusé. Je ne compte pas revivre l'enfer sur terre. Il me maltraitait et ne prenait pas en charge mes besoins", a-t-elle dit. A en croire l'accusée, son premier mari l'a répudiée et l'a dit à tout le monde. "Le même jour qu’il m’a répudiée, j'ai pris mes bagages et je suis partie. Notre divorce est effectif. Il fait tout ce bruit pour me rendre la vie difficile", déclare-t-elle.

Son Papa, Demba Ndao, d'expliquer : "Mamadou ne m'a jamais donné d'explications. C'est ma fille qui m'a informé que son époux l'a répudiée. C'est pourquoi j'ai scellé son mariage avec Faly Ndao."

Quant au second mari, Faly, entendu comme témoin, il déclare qu'il est l'oncle du plaignant, mais précise que c'est après avoir été informé du divorce de Mariama qu'il l'a épousée.

La partie civile représentée a réclamé le retour de la femme, avant de demander 250 000 F CFA pour dommages et intérêts. Le tribunal, dans sa délibération, a reconnu le nouveau couple coupable de bigamie et de complicité de bigamie. Il les dispense de peine, mais néanmoins demande au papa et à la fille d'allouer 250 000 F CFA à Mamadou Ndao.

